Икону конца XVII века «Апостол Павел» реставрируют в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

«Восстановлением памятника древнерусской живописи занимается художник-реставратор темперной живописи Николай Петухов, — рассказывает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — В реставрационных мастерских музея он работает с 2006 года, и за это время отреставрировал более ста редких экспонатов. Сейчас в работе у Николая Владимировича находятся два ценных предмета — иконы „Апостол Павел“ XVII века и „Богоматерь — утоли мою печаль“ XIХ века, которые после реставрационно-консервационных работ пополнят открытые экспозиции музея».

В фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника икона поступила в аварийном состоянии. Имелись утраты левкаса с красочным слоем, растрескивания и отслоения левкаса, вздутия левкаса с красочным слоем, шелушения красочного слоя, а также — тонировки в местах утрат живописи.

При помощи 5% раствора рыбьего клея и профилактических заклеек из микалентной и папиросной бумаги Николай Петухов произвел укрепление левкаса с красочным слоем, удалил поверхностные загрязнения и в настоящее время продолжает работать над восстановлением памятника, поступившего в фонд музея из иконостаса церкви Сергия Радонежского.

«Самая древняя икона, которую мне приходилось реставрировать, датируется XVI веком, — замечает художник-реставратор темперной живописи Николай Петухов. — Я давно заметил, что чем древнее икона, тем легче она в реставрации — там шло соблюдение всех технологических норм. Чем икона моложе, тем выявляется больше отступлений от канонов».

Самыми ранними иконами, которые были отреставрированы в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, являются памятники, относящиеся к 1497 году. За последние пять лет силами музейных реставраторов было восстановлено более 80 икон. На очереди –икона «Покров Богоматери» и «Рождество Христово» XVIII века из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Эти предметы будут полностью отреставрированы уже в следующем году. На сегодняшний день иконы находятся под слоем потемневшей олифы, с многочисленными утратами красочного слоя и левкаса.