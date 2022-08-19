Почти 7 млн марок в год приобретают жители Вологодской области

19 августа в России празднуется День филателии. Филателия – целое направление по коллекционированию марок, одна из самых древних и популярных областей коллекционирования. В среднем, ежегодно жители Вологодской области приобретают около 7 млн почтовых марок, чтобы оплатить почтовые услуги по пересылке отправлений. В том числе более 42 000 художественных марок филателисты приобретают для пополнения своих коллекций.

Филателисты собирают марки по странам, по годам, по историческим событиям, собирают марки к памятным датам. Сотни тысяч коллекционеров обмениваются марками, продают и выставляют свои коллекции на выставках и в салонах. Впервые почтовая марка появилась в 1840 г. в Лондоне. На марке был изображён портрет королевы Виктории. Марка получила название «Чёрный пенни».

В почтовых отделениях Вологодской области можно приобрести как стандартные марки, которые выпускаются большими тиражами, так и уникальные художественные. В художественных марках используют сюжеты с животными, растениями, памятниками архитектуры, художественными произведениями и другие.