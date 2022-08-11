Эксперты назвали три сценария развития экономики России

11.08.2022 [Экономика]

ЦМАКП разработал сценарии движения российской экономики. С наибольшей вероятностью экономика России пойдет по пути инерционного развития, который приведет к новому застою, прогнозируют в ЦМАКП. Но в случае эскалации конфликта в Украине возможно что у россиян упадет уровень благосостояния. 

В докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования все сценарии развития экономики России подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере на перспективе 10–15 лет. «Переждать» санкции не получится. 

Первый сценарий развития российской экономики — «Автаркия». Он предполагает, что страна будет производит все сама, снизив технологический уровень, что скажется на потребительских и эксплуатационных характеристиках. Это также скажется на уровне жизни населения в худшую сторону. В фактически сложившихся условиях реализация такого варианта маловероятна, однако в случае дальнейшей эскалации конфликта России с другими странами этот вариант развития может оказаться единственно возможным. Сейчас такой вариант развития оценивают в 13%.

Более вероятно, что страна пойдет по пути «институциональной инерции». Вероятность реализации такого пути — 47%. 

Здесь на первый план выходит уровень нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации. Он на столько высок, что говорить о планах развития невозможно. Ситуация будет меняться быстрее, чем будут создаваться планы. Все, что можно сделать, — это поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечивать устойчивое финансирование бюджетных обязательств, реализовывать наиболее очевидные и ограниченные по срокам инвестиционные проекты. В докладе отмечено, что россияне в таком сценарии, в принципе, живут последние 15 лет. 

В данном сценарии после спада в 2022–2023 годах до 2030-го прогнозируется рост инвестиций, не превышающий 2,5% в год, что не позволит повышать производительность труда и реальные зарплаты ни в коммерческом секторе, ни в бюджетном. При этом уровень безработицы в этом сценарии остается довольно высоким — 5,5–6%, а уровень потребления населения меняется тем же темпом, что и инвестиции. В итоге страна получит стагнацию, отставание в сфере технологий, уровне и качестве жизни, национальной безопасности. При этом вырастет серый сектор экономики, который будет импортировать в страну товары по альтернативным каналам, как было в 80-е годы XX века. Возникнут социальные конфликты и напряженность в регионах, что приведет к дестабилизации.

Третий вариант развития экономики России с вероятностью реализации в 40% называется «Борьба за рост».

В данном сценарии предполагается, что будут приложены усилия для модернизации экономики совместными действиями властей и бизнеса, в результате которых расширение роли государства будет балансироваться активностью частных компаний. сценарий подразумевает заимствование технологий и максимально активный выход на доступные рынки при стремлении избежать становления Китая или какой-либо другой крупной страны как монопольного внешнеэкономического партнера России.

Этот сценарий был бы наиболее благоприятным для страны, так как позволит инвестициям в основной капитал расти темпом 3,5% в год и выше, даст возможность доходам населения увеличиваться на 2,5–3,7% в год, а уровню безработицы — держаться на естественном для России уровне 4,5–5%. Так можно достигнуть предкризисного экономического роста страны. 

Экономисты тем временем, убеждены, что сценарий развития зависит от того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. Доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ Олег Буклемишев в разговоре с РБК пояснил, что если наша страна будет продолжать спецоперацию, затягивать ее, то она будет длительное время находится под санкциями. А это множит второй и третий сценарии на ноль.

«В этом случае с экономикой все будет намного хуже, чем можно представить: после неизбежного провала ВВП качество восстановительного роста будет низким, так как мы будем не удовлетворять потребности населения и развивать что-то новое, а потихоньку гнить и заполнять ниши, освобожденные западным бизнесом», — заключает эксперт. 

С ним согласна  главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая уточняет, что Россия уже идет по первому сценарию. 

Тэги: санкции

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