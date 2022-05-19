Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции. Пишет РБК со ссылкой на исследование социологической компании Russian Field.

Russian Field — исследовательская группа, которая специализируется на проведении социально-политических исследований на территории России. В начале месяца состоялся шестой опрос компании на тему поддержки спецоперации, исследование проводилось с помощью телефонного опроса. В последнем опросе приняли участие 1609 респондентов из всех регионов России.

К противникам операции авторы исследования отнесли людей, которые ответили, что они отменили бы ее, если бы могли, к сторонникам — тех, кто ответил на этот вопрос отрицательно.

Россияне, поддерживающие спецоперацию, преобладают во всех группах, кроме наименее обеспеченных. Чаще против нее выступают молодые люди и россияне с минимальным доходом. Среди ее сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, а среди противников — работников науки, культуры, СМИ и рекламы. Поддерживают спецоперацию чаще мужчины, чем женщины.



55% респондентов заявили, что не отменяли бы спецоперацию, 29% высказались за ее отмену. Против отмены операции высказалось большинство россиян во всех возрастных группах старше 30 лет, лишь среди людей от 18 до 29 лет тех, кто поддерживает операцию, меньше половины — 42%.

В группе наименее обеспеченных треть опрошенных высказались против военной операции (речь идет о людях, которые заявили, что денег им не хватает даже на продукты, и о тех, у кого есть средства только на продукты и одежду).

Что касается регионального разделения, то больше всего противников спецоперации в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах, сторонники преобладают в Дальневосточном и Центральном округах.





Среди поддерживающих спецоперацию больше всего сотрудников правоохранительных органов (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%). Против военной операции большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных. Среди россиян, побывавших за границей, доля противников спецоперации выше, чем у тех, кто никогда не выезжал (34 против 25%).



Большинство поддерживающих военную операцию респондентов узнают о ситуации на Украине из теленовостей (66%), более половины читают материалы в «Яндекс»/Google (56%), половина (50%) узнает новости по сарафанному радио. Противники спецоперации, как правило, читают интернет-СМИ (47%), просматривают группы VK (48%), Telegram-каналы (38%) и смотрят новости на YouTube (42%).