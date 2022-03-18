Вологодским ремесленникам пришлось добиваться денег за их сувениры, которые продавались в поезде Деда Мороза

В декабре прошлого года по России проехал волшебный поезд Деда Мороза. Ремесленникам, которые наполнили сувенирную лавку поезда товарами, пришлось добиваться своих денег и возврата остатков товара уже после того, как «волшебный» проект был закончен.

Об этом написали журналисты издания «В точку».

Поезд состоял из девяти украшенных вагонов, в одном из которых располагалась приемная зимнего волшебника. Также в его составе были вагоны для проведения игр и квестов, фото-купе, два вагона-ресторана и вагон-лавка с сувенирной продукцией. Поезд Деда Мороза был анонсирован как совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Посетить его могли все желающие. Также там можно было купить на память сувениры.

Для этого представители областного правительства попросили вологодских ремесленников выделить со складов продукцию. Мастера согласились. Когда же проект был окончен, им пришлось с боем возращать остатки товара и вырученные деньги.

С этой проблемой мастера обратились к журналистам издания «В точку». Им они пояснили, что в спехе не смогли должным образом оформить договорные отношения.

«По словам одного из мастеров, которые обратились в издание «В точку», после возвращения поезда они не смогли сразу получить нераспроданные товары, а также вырученные деньги за то, что приобрели туристы. Организаторы просили потерпеть, ссылаясь на коронавирус, которым заболели практически все работники компании. Мастера, которым хотелось успеть поторговать зимней продукцией, вникли в ситуацию, но возврат после завершения проекта переносили снова и снова. Издание «В точку» опубликовало пост о скандале 21 февраля 2022 года и направило запрос в правительство Вологодской области, чтобы узнать, когда ремесленники получат свои деньги», — пишет издание.

Департамент экономического развития Вологодской области, который занимался проектом, запросил соответствующую информацию у АО «Железнодорожная торговая компания». Сотрудники АО «ЖТК» заявили, что заключили с вологодскими ремесленниками 19 агентских договоров.

«АО «ЖТК» в связи с публикацией изучены все документы, представленные в рамках договора с вологодскими ремесленниками, по итогам изучения утверждается, что нарушения условий договора со стороны АО «ЖТК» отсутствуют. Так, в соответствии с пунктами 7.3. договора «Агент производит оплату товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Принципала в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания обеими сторонами отчета Агента», — заявили в торговой компании.

Но, оказалось, что все необходимые документы были подписаны сторонами 31 января уже этого года. Уже после проекта.

«Оплата вознаграждений за реализованную сувенирную и иную продукция была произведена АО «ЖТК» своевременно, что подтверждается платежными поручениями. Нереализованная ремесленная продукция передана вологодским ремесленникам по товарной накладной, что подтверждается подписями обеих сторон», — сообщил журналистам Департамент экономического развития.

Стоит отметить, что деньги поступили на счет мастеров 25 февраля, спустя четыре дня после журналистской публикации, которая вышла 21 февраля.

При этом у областного департамента указанные договоры и отчетные документы отсутствуют, поскольку он не является стороной указанных договоров.

Компания «ЖТК» тем временем попросила журналистов издания опровергнуть информацию, которую они опубликовали по данной проблеме.

«Вологодские ремесленники и журналисты издания «В точку» не согласны с такой постановкой вопроса. Мастера заявляют в ответ, что получили договор в прошлом году без подписей и печатей со стороны АО «ЖТК». Таким образом, они не подписывали юридически оформленный документ. Кроме этого, по неизвестным причинам договор с ремесленниками АО «ЖТК» подписало по окончанию проекта лишь 31 января 2022 года, хотя поезд Деда Мороза вместе с изделиями вологодских мастеров стартовал из Вологодской области в начале декабря 2021 года и завершил свой тур 15 января 2022 года. На данный момент поезд находится в Карелии и продолжает зарабатывать деньги на бренде Деда Мороза», — пишет издание «В точку».

После сложившейся ситуации вологодские ремесленники заявили, что больше не хотят участвовать в подобных проектах.