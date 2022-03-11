В Вологде скончался известный писатель и публицист Роберт Балакшин

В Вологде ушел из жизни писатель и публицист Роберт Балакшин. На его счету почти 30 книг прозы и исторической публицистики. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «О, русская земля» за 2005 год, Государственной премии Вологодской области по литературе за 2006 год. Награждён медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также медалью благоверного князя Даниила Московского.

Роберт Александрович родился в 1944 году в селе Коротыгино Грязовецкого района. К возрасту 5-6 лет, по словам писателя, относится его первая попытка творчества. После потрясения от книги «Тарас Бульба», которую ему прочитали родители, он сидел дома взаперти и решил сочинить стихотворение о казаках, едущих по степи. Однако не хватило знаний: «Поскольку ни одного живого казака я не видел, и о том, что такое — степь, имел весьма смутное представление, то ничего у меня в тот раз не получилось. Писать я ещё не умел, это было устное творчество», — рассказывал писатель.

К 1960-62 годам относится вторая попытка творчества. Писатель решил вести дневник, однако почти сразу его забросил: «Зато начал и исписал половину общей тетради романом о пиратах. Тетрадка эта сохранилась. Я от кого-то услыхал, что настоящие писатели правят свои рукописи, и вот эта тетрадка вся исчёркана».

Армия спровоцировала писателя на серьезные перемены в жизни: «В армии я впервые задумался о себе. Служил я во внутренних войсках. Мы охраняли заключённых. И вот стоишь четыре часа на вышке, ещё мало кого знаешь, друзьями не обзавёлся, и думаешь о себе. В армии я снова стал много читать, в части была хорошая библиотека. Прочёл И. Стоуна „Моряк в седле“, потом и всё 14–ти томное собрание сочинений Джека Лондона, и смутные позывы детства и юности стали ясной целью — я буду писателем».

С 1998 по 2002 год Роберт Балакшин был ответственным секретарём Вологодской писательской организации, участвовал в работе выездных секретариатов СП России.

В последние годы у писателя появились произведения и для детей. С 2002 года по благословению настоятеля Сретенского Московского монастыря архимандрита Тихона Шевкунова занимался переложением для детей житий святых угодников Божиих на современный литературный язык. Он переложил 60 житий, которые уже вышли в двухтомнике издательства Сретенского монастыря.

Также популярностью у детей пользуется переведенная Балакшиным с немецкого языка «Книга сказок Рихарда фон Фолькманна».

В 2014 году писатель вошел в короткий список кандидатов на присуждение Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.