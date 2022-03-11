В Вологде скончался известный писатель и публицист Роберт Балакшин

11.03.2022 [Общество]

В Вологде ушел из жизни писатель и публицист Роберт Балакшин. На его счету почти 30 книг прозы и исторической публицистики. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «О, русская земля» за 2005 год, Государственной премии Вологодской области по литературе за 2006 год. Награждён медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также медалью благоверного князя Даниила Московского.

Роберт Александрович родился в 1944 году в селе Коротыгино Грязовецкого района. К возрасту 5-6 лет, по словам писателя, относится его первая попытка творчества. После потрясения от книги «Тарас Бульба», которую ему прочитали родители, он сидел дома взаперти и решил сочинить стихотворение о казаках, едущих по степи. Однако не хватило знаний: «Поскольку ни одного живого казака я не видел, и о том, что такое — степь, имел весьма смутное представление, то ничего у меня в тот раз не получилось. Писать я ещё не умел, это было устное творчество», — рассказывал писатель.

К 1960-62 годам относится вторая попытка творчества. Писатель решил вести дневник, однако почти сразу его забросил: «Зато начал и исписал половину общей тетради романом о пиратах. Тетрадка эта сохранилась. Я от кого-то услыхал, что настоящие писатели правят свои рукописи, и вот эта тетрадка вся исчёркана».

Армия спровоцировала писателя на серьезные перемены в жизни: «В армии я впервые задумался о себе. Служил я во внутренних войсках. Мы охраняли заключённых. И вот стоишь четыре часа на вышке, ещё мало кого знаешь, друзьями не обзавёлся, и думаешь о себе. В армии я снова стал много читать, в части была хорошая библиотека. Прочёл И. Стоуна „Моряк в седле“, потом и всё 14–ти томное собрание сочинений Джека Лондона, и смутные позывы детства и юности стали ясной целью — я буду писателем».

С 1998 по 2002 год Роберт Балакшин был ответственным секретарём Вологодской писательской организации, участвовал в работе выездных секретариатов СП России.

В последние годы у писателя появились произведения и для детей. С 2002 года по благословению настоятеля Сретенского Московского монастыря архимандрита Тихона Шевкунова занимался переложением для детей житий святых угодников Божиих на современный литературный язык. Он переложил 60 житий, которые уже вышли в двухтомнике издательства Сретенского монастыря.

Также популярностью у детей пользуется переведенная Балакшиным с немецкого языка «Книга сказок Рихарда фон Фолькманна».

В 2014 году писатель вошел в короткий список кандидатов на присуждение Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«С Робертом Александровичем мне довелось вести семинар молодых авторов на Беловских чтениях, — написала в соцсетях писатель и журналист Наталья Мелёхина. — Как он общался с детьми! Как общий дедушка. Мягко, справедливо, совсем не строго. Прощайте, дорогой Роберт Александрович! Светлая память!»

Тэги: писатель, Роберт Балакшин, литература

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте

Похожие новости

Евгений Гришковец выступит с концертом в Вологде 23 марта

Он планирует выйти на сцену не как актер в собственном спектакле, а как писатель

1261
0

Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом

Также в новом списке выявленных иноагентов писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина и другие

6179
0

Проект памятника Василию Белову выбрали в Вологде

Творческий конкурс выиграла архитектурно-скульптурной композиция скульптора Алексея Игнатова

977
0

Писатель Анатолий Ехалов презентует книгу «Вологодские проселки»

Презентация пройдет в большом зале Вологодской областной научной библиотеки

811
0

Юмористические рассказы Чехова обсудят на встрече в Вологодской областной библиотеке

Литературная гостиная приглашает всех желающих

782
0

Писатель Захар Прилепин 3 декабря встретится с читателями в Вологде

Встреча состоится в областной библиотеке на улице Марии Ульяновой, 7, вход свободный

1113
1

Молодые литераторы стали героями новой фотовыставки в Вологде

Автор работ – Михаил  Трапезников. А герои его снимков – молодые вологодские литераторы: Арина Карельская, Михаил  Федотовский, Ольга Святкова, Кирилл  Сивков  и другие.  Съемки проходили в неформальной обстановке.  

2181
0

Рут Майер подарит вологодскому музею кружево XVIII века

 Кружево XVIII века станет очередным подарком, который преподнесет Вологде госпожа Рут Шайдэггер-Майер. В выходные в Музее кружева состоится презентация ее нового дара - альбома с образцами тканей, который датируется 1793 годом

2195
1

В Вологде пройдет встреча с художницей Рут Шайдэггер-Майер

Госпожа Рут Майер, известная вологжанам как исследователь кружевного промысла, расскажет об отце. Герхард Майер – известный швейцарский писатель, лауреат целой серии литературных премий. Кроме того, он являлся знатоком творчества Льва Толстого и автором знаменитого романа «Бородино»

1832
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режим закрытия неба на юге России продлили до 20 марта
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса
Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»
В Вологодской области 15 учреждений готовы принять граждан для прохождения альтернативной гражданской службы
В Вологде скончался известный писатель и публицист Роберт Балакшин
Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов
Вологодская ветеринария ежемесячно получает двести обращений о нарушении правил содержания животных
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

552
0
10.03.2022 [БлогоVO]

Еще немного наблюдений за ценами — только мой личный опыт

515
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

949
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика