Умерла Нина Русланова. «Таких драматических актрис больше нет»

22.11.2021 [Общество]

За свою актерскую жизнь Нина Русланова снялась почти в 150 фильмах. «Короткие встречи», «Слеза капали», «Завтра была война», «Афоня» — это лишь некоторые картины из огромного репертуара Нины Руслановой. Были еще и многочисленные театральные работы, а также этапные фильмы для отечественного ТВ — «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Собачье сердце». Сегодня Нины Руслановой не стало.    

Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России: «Нине Ивановне досталась очень жестокая доля, она ведь выросла в детском доме и так и не нашла своих родных. Она так и не знала своих родителей. Это, безусловно, отразилось на ее характере. Он стал стойким и драматичным. Просто на разрыв сердца играла. Конечно, это громадная, невосполнимая потеря. Таких драматических актрис у нас больше нет».

Как вспоминают сегодня «Известия», фамилия досталась будущей звезде почти случайно. Девочка очень любила петь и поразила своими способностями инспектрису детских домов. «Она меня спрашивает: «Девочка, как тебя зовут?» Я отвечаю на украинском «Ніна». — «А фамилия у тебя какая?» — «Не знаю, немає в мене фамілії». — «Вот запомни, девочка, фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица», — рассказывала Нина Ивановна годы спустя. Слова чиновницы оказались пророческими: Нина Русланова стала знаменитой артисткой, хотя на этом пути ей пришлось преодолеть немало трудностей.

Еще студенткой ее пригласила на главную роль в «Короткие встречи» Кира Муратова. Фильм стал прокатной сенсацией — и был после нескольких месяцев показа положен на полку. Слишком уж подозрительной и необычной показалась тогдашней цензуре эта картина, что до сих пор остается одной из важнейших для нашего кино не в национальном, а в мировом масштабе. Дальше была работа у таких режиссеров, как Сергей Соловьев, Георгий Данелия, Родион Нахапетов, Алексей Герман, Юрий Кара — цвет отечественного киноискусства. Каждая ее героиня становилась зрительской любимицей — присутствие Руслановой способно было сделать всенародным хитом даже самое изысканное «кино не для всех».

Последние годы актриса жила на мизерную пенсию, не выходя в свет. Слухи о проблемах со здоровьем Руслановой ходили давно и регулярно опровергались. Но в начале ноября она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией — и организм уже не справился. Грозная болезнь унесла еще одну яркую и по настоящему народную звезду.

Тэги: актриса, Нина Русланова

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