Прокуратура Вологды не нашла нарушений закона в ролике тиктокера Сергея Воропанова

15.11.2021 [Общество]

Прокуратура Вологды проверила ролик мэра Вологды Сергея Воропанова, который был размещен в сети TikTok. Вологжане обратили внимание, что в ролике используется песня исполнителя Freddie Dredd «Cha Cha», содержащая ненормативную лексику.

«Это видео оскорбляет мои чувства, как отца. Считаю, что С. Воропанов тем самым совершил действия, несовместимые с должностью муниципального служащего, и нанес урон моральному облику подрастающего поколения», — пояснил вологжанин Олег Малиновский. — Кроме того, указанный ролик содержит, на мой взгляд, завуалированную угрозу применения насилия по мотивам политической или идеологической ненависти и вражды в отношении конкретной социальной группы — молодежи«.

Однако прокуратура не нашла нарушений норм законодательства в ролике Сергея Воропанова. „Ваше обращение не содержит конкретных сведений о нарушении норм законодательства, требующих проверки прокуратуры города, — говорится в ответе прокуратуры. — Ваше обращение направлено главе г. Вологды для рассмотрения вопроса о нарушении служебной этики и целесообразности участия в подобных роликах мэра Вологды“.

Ранее в ответ на это же заявление начальник управления информации и общественных связей городской администрации Анна Санкина ответила, что песня Freddie Dredd была использована для усиления воздействия на молодежь.

„Цель изготовления и размещения этого ролика — привлечение внимания молодежи к безопасности на дороге и соблюдения правил дорожного движения. Данный ролик обращен к молодежи, которая в настоящее время использует в общении с определенным кругом лиц своей молодежной среды данное произведение для фона передачи информации. Для продвижения основной идеи ролика и усиления воздействия на молодежь использован знакомый и популярный в молодежной среде эффект, который не может расцениваться, как оскорбительный, — считает Анна Санкина.

Олег Малиновский намерен обжаловать ответ городской прокуратуры в вышестоящей инстанции.

"Будем надеяться, что не всех правоохранителей поразил этот внезапный недуг потери зрения, слуха и провалов памяти в области права", — считает вологжанин.

Тэги: мэр вологды, тик-ток, ненормативная лексика

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