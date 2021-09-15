В Вологодской области не хватает техники для тушения лесных пожаров

15.09.2021 [Происшествия]

Летом следующего года в нашем регионе могут возникнуть проблемы с ликвидацией лесных возгораний, особенно крупных. Дело в том, что на Вологодчине не хватает специальной противопожарной техники, а многие пожарные водоемы, расположенные в сельской местности, неисправны.

О проблеме открыто заговорили минувшим летом, когда на территории Верховажского района загорелись сразу три лесных участка, после чего огонь быстро распространился по территории общей площадью почти 800 гектаров.

Муниципалитет не смог справиться с возгоранием своими силами. Пожар удалось потушить только после мобилизации тяжелой техники, которую предоставили лесхозы Бабушкинского, Великоустюгского, Грязовецкого, Никольского, Тарногского, Тотемского и Сямженского районов, а также «Вологодавтодор», упрдор «Холмогоры» и коммерческие предприятия.

«Была создана достаточно серьёзная группировка из 29 единиц тяжёлой техники на гусеничном ходу, в основном экскаваторов и бульдозеров на гусеничном ходу, — заявил начальник департамента лесного комплекса Роман Марков. – Лишь благодаря этому удалось локализовать пожары. Без привлечения данной техники и ее оперативной переброски в район остановить огонь было бы нечем из-за отсутствия естественных водоемов и естественных преград».

Аналогичные проблемы возникли и в ходе ликвидации возгораний в лесах других муниципальных образований – для локализации пламени не хватало тракторов, бульдозеров, болотоходов. Между тем, по сравнению с 2020 годом, в 2021-м количество лесных пожаров на Вологодчине увеличилось в 4,5 раза.

Чтобы решить проблему, правительство области решило закупить часть техники в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Так, для Сямженского лесхоза был приобретен болотоходный бульдозер Б10МБ, который отличается высокой проходимостью, способен выполнять работы на почвах с малой несущей способностью и может создавать специальные противопожарные разрывы.

«Сложная ситуация с лесными пожарами в этом году показала необходимость приобретения такой техники, — объяснил Роман Марков. — Например, при борьбе с самыми крупными лесными пожарами в Верховажском районе было создано около 80 километров противопожарных разрывов шириной от 8 до 40 метров около фронта огня, что позволило не допустить распространения огня, окольцевать пожар и приступить к локализации. Это один из основных и эффективных способов борьбы с лесными пожарами».

Кроме того, пожарно-химическая часть Сямженского лесхоза получила четыре высоконапорные мотопомпы, цель которых – подавать воду на большие расстояния.

Одновременно из федерального бюджета региону были выделены 9 миллионов рублей на приобретение так называемых малых лесопатрульных комплексов – автомобилей УАЗ-390945 «Фермер», оснащенных противопожарным оборудованием, и специальных квадроциклов с прицепами. Уже приобретено несколько таких транспортных средств. Используя их, лесопожарные службы смогут быстрее выявлять и ликвидировать очаги возгораний.

Однако, помимо нехватки спецтехники, в Вологодской области есть и еще одна проблема – неработающие пожарные водоемы.

«В регионе насчитывается 12131 источник наружного противопожарного водоснабжения, — сообщил заместитель начальника комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Дмитрий Чернышев. — В неисправном состоянии находятся 167 пожарных гидрантов из 7675 (2 % от их общего количества), 79 пожарных резервуаров из 1617 (5 %), 206 пожарных водоемов из 2467 (8 %), восемь пожарных пирсов из 90 (9 %) и 33 водонапорных башни из 282 (12 %)».

Общий процент неисправных водоисточников на территории области составляет 4%.

Тэги: лесные пожары, техника, преграда

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