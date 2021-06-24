В Вологде медики смогут оформить льготную ипотеку на строящееся жилье

Депутаты Вологодской городской Думы приняли законопроект, согласно которому медики смогут оформить льготную ипотеку не только на готовое жилье, но и на строящееся.

«За поддержкой стали обращаться медицинские работники не только те, которые купили готовое жилье, но и те, которые вступают в долевое строительство. Их порядка 30%. И сегодня мы приняли решение, которое позволяет специалистам, которые рассматривают такой вариант, воспользоваться мерой поддержки на строящееся жилье», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Как сообщает пресс-служба городского парламента, льготную ипотеку для медиков Вологды ввели с января 2021 года. Специалисты, не имеющие собственного жилья, могут получить компенсацию на первоначальный взнос по ипотеке: до 300 тысяч рублей для семей с детьми и до 200 тысяч рублей без детей, с дальнейшей частичной субсидией ежемесячного платежа в течение пяти лет. Так, первые 2,5 года предлагается установить субсидии в размере 25 % и 35 % для семей без детей и с детьми соответственно. Остальные 2,5 года – 50% для всех, но не более 9000 рублей в месяц.

С помощью данной меры соцподдержки чиновники планируют привлекать в город до 30 врачей, а также средний медицинский персонал.