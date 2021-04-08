15 районов Вологодской области получат субсидии на благоустройство туристических мест

16 проектов развития туристической инфраструктуры из 15 районов Вологодской области получат субсидии на реализацию из регионального бюджета. Объединит разные идеи единая брендированная символика с надписью «Вологодская область. Территория туризма».

— Для знакомства с регионом необязательно покупать туры, можно совершить путешествие самостоятельно. В помощь каждому гостю районы оборудуют и благоустроят туристические маршруты. На пути к заповедным местам появятся информационные щиты (стойки), места отдыха, лестницы для спуска к воде, — цитирует пресс-служба областного правительства слова и. о. начальника департамента культуры Дмитрия Климанова.

В основном, районы хотят сконцентрироваться на благоустройстве территорий общего пользования. Субсидии получат «Дендропарк имени Н. А. Клюева» в Вытегре, набережная реки Шексны в одноименном поселке, парк культуры и отдыха в Белозерске. В Великоустюгском районе займутся преображением территории памятника природы мыс Бык.

— Мы начнем с расчистки площадки от старых деревьев и кустарников. Далее подготовим территорию для организации стоянки, костровой зоны, установки беседок. Обязательно разместим информационные щиты и указатели, — рассказал о планах руководитель районной администрации Сергей Котов.

Еще один вариант создания туристической инфраструктуры в муниципалитетах — экологические тропы. В Великом Устюге решили создать пеший маршрут на территории памятника природы Опоки. В Вологодском районе такая туристская тропа появится на территории парка в Куркино. Прогуляться с комфортом можно будет и на «Санинских родниках» в Бабаевском районе.