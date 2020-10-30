Фестиваль электронной музыки пройдёт в ботаническом саду в Вологде 30 октября

30.10.2020 [Культура]

Фестиваль электронной музыки ŹELEN’ пройдёт в Вологде 30 октября. Местом для проведения мероприятия организаторы выбрали ботанический сад «Ботаника» в Ершовском переулке.

– Атмосферное звучание, вечерние неоновые джунгли, футуристичные инсталляции и люди на одной волне, – говорится в анонсе мероприятия на его странице в социальной сети.
В фестивале примут участие REDDY SAMPLE, A WAY TO NOW, Aquarel, Misha PRIEM и Volka s Perception. Участники творческого объединения Д Р У Г создадут инсталляцию и перформанс о взаимодействии и объединении.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Организаторы сообщают, что уже практически все билеты раскуплены. На входе будут установлены санитайзеры, внутри зала нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции, а перед началом мероприятия будет проведена уборка помещений дезинфицирующим средством. На фестиваль будут пускать только в масках. 
 

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