Фестиваль электронной музыки пройдёт в ботаническом саду в Вологде 30 октября

Фестиваль электронной музыки ŹELEN’ пройдёт в Вологде 30 октября. Местом для проведения мероприятия организаторы выбрали ботанический сад «Ботаника» в Ершовском переулке.

– Атмосферное звучание, вечерние неоновые джунгли, футуристичные инсталляции и люди на одной волне, – говорится в анонсе мероприятия на его странице в социальной сети.

В фестивале примут участие REDDY SAMPLE, A WAY TO NOW, Aquarel, Misha PRIEM и Volka s Perception. Участники творческого объединения Д Р У Г создадут инсталляцию и перформанс о взаимодействии и объединении.