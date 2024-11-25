Вологодские стрелки завоевали 4 медали всероссийских соревнований по стрельбе

[ Спорт ]

В Череповце с 22 по 26 ноября проходят кубок России и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров. В турнире участвуют спортсмены из 24 регионов России.

Вологодские спортсмены завоевали 3 золотые и 1 бронзовую медаль.

Кристина Снижченко (стрелок СШОР «Витязь») в упорной борьбе заняла первое место в упражнении ВП-60.

Екатерина Матвеева и Богдан Панфилов (оба «СШОР №4» Череповца) стали победителями соревнований в упражнении «пневматический пистолет, 60 выстрелов».

Теги:
спортивная стрельба золотые медали
 

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