Выставка «100 лет Музею природы» открылась в Череповце

В этом году череповецкому Музею природы исполнилось 100 лет.

– В 1920 году из губернского музея были переданы коллекции естественнонаучного и промышленного отделов, и на их базе был открыт Музей местной природы имени Герцена, - сообщает Череповецкое музейное объединение.

На днях в музее открылась выставка, посвященная столетнему юбилею учреждения. В экспозицию вошли документальные фотографии, рукописные экспонаты, книги и исторические справки, которые рассказывают о создании музея и о том, как он жил эти сто лет.

Помимо этой выставки сейчас в Музее природы действует постоянная экспозиция, которая регулярно пополняется чучелами, образцами минералов, палеонтологическими находками, коллекциями насекомых и гербариями.

На первом этаже музея располагается экспозиция «Африка. Сафари» и живой уголок, где можно увидеть рыбок в аквариумах и водные растения в палюдариумах, а на втором — экспозиция «Лесные мотивы».

Также в музее действует масштабная палеонтологическая выставка «Властелины мезозойских морей», на которой представлены аммониты, белемниты, позвонки ихтиозавров и плезиозавров, а также палеонтологические реконструкции.

На выставке «Кошки-мышки» представлены работы череповецкой художницы Алёны Пономаревой.

– Это яркая, красочная выставка, которая иллюстрирует совершенно разные взгляды на наших пушистых друзей. По выставке проходит экскурсионная программа для детей с мастер-классом «Про котов, котят и кошек — обитателей окошек», – говорится о выставке на странице музея.

Помимо выставок в Музее природы проводится множество экскурсионных программ рассчитанных как на детей разных возрастов, так и на целые семьи.

Так, например, в хорошую погоду сотрудники музея проводят экскурсионные прогулки по паркам и рассказывают о растениях и птицах, которых можно там встретить. В плохую погоду можно посетить программу «Дерево познаётся по плодам», где экскурсоводы расскажут о деревьях, научат их распознавать, расскажут о необычных экземплярах, дадут возможность распознать плоды и листья растений.

Для детей в Музее природы проводится краеведческая игра «Узнай свой край», на которой можно узнать много интересного о родном крае, его истории, природе, топонимике (географических названиях и их происхождении).

Узнать подробнее о мероприятиях музея можно на его странице в социальной сети.

Музей природы работает по адресу: Череповец, пр. Луначарского, 32 с 9:00 до 18:00, по средам с 11:00 до 20:00. Выходной день – понедельник.

