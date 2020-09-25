Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

Любовь Южакова

NewsVo продолжает серию публикаций об истории улиц Вологды. В этом материале выясняем, где в городе была площадь для парадов, почему улица Ленина раньше называлась Кирилловской и при чем тут соль.

Парадная площадь – Советская площадь - Кировский сквер

До революции на месте нынешнего сквера располагалась Парадная площадь (Плац-парадная в некоторых источниках). Кроме парадов военных, как можно догадаться из названия, на ней также проводили народные гуляния, а в XIX веке на Троицкую и Масленичную недели устраивали катания в экипажах.

В 1912 году с площади отправился в полет лётчик, один из первых русских авиаторов Сергей Исаевич Уточкин.

— Он взлетел с Парадной площади (совр. Кировский сквер), пролетел над семинарией через реку Вологду и неудачно опустился в районе Дома Масленниковых (ред. — современный адрес набережная VI Армии, дом 127), где находился в то время сад. К счастью для обеспокоенных местных жителей, для легендарного лётчика это приземление обошлось без серьёзных травм, — сообщается в группе «Старая Вологда» в соцсети.

После революции площадь переименовали в Советскую, там часто проходили митинги.

В декабре 1918 года на Советской площади состоялся смотр войск Вологодского гарнизона. Отсюда бойцы Красной армии отправлялись на Северный и другие фронты.

В 1936 году на площади разбили сквер, названный в честь революционера, советского государственного и политического деятеля Сергея Кирова. 27 октября 1968 года, в канун 50-летия Ленинского комсомола, там открыли обелиск вологжанам — Героям Советского Союза. Он стоит в сквере и по сей день.

Фото kotlaslib.aonb.ru

Кирилловская улица — Советская улица — улица Ленина

Современная улица Ленина в дореволюционное время называлась Кирилловской, по располагавшейся на ней Кирилло-Иоанно-Богословской церкви. Церковь с небольшой шатровой колокольней принадлежала Кирилло-Белозерскому монастырю, подворья которого располагались на этой улице.

— На Кирилловском подворье с давних времен продавалась монастырская соль, поэтому в окладных церковных книгах Кирилловская церковь писалась (для отличия от Кирилло-Рощенской) как «храм Кирилла Белозерского на Соляном дворе», — пишет портал «Культура в Вологодской области».

В церкви было два престола — Иоанна Богослова и Кирилла Белозерского (отсюда двойное название храма) и придел Святителей Московских.

Исследователи считают, что период основания Кирилловской улицы относится к XVI веку. Тогда здесь находились ямские дворы, в которых останавливались торговые люди. Примерно в середине XVII века общественный центр города начал перемещаться из крепости на Нижний посад. Кирилловская улица стала застраиваться административными зданиями и купеческими особняками. В XVIII–XIX веках на ней разместились дом губернатора, реальное училище, духовная семинария, губернская гимназия. Было много различных магазинов.

— Какие только вывески на домах тут не встречались: «Торговый дом Берсенева и К°», «Магазин шляп «Элегант», «Ишимедовы Мухамед Захир. Фрукты», «Магазин колониальных и русских вин И. И. Смирнова», «Торговый дом И. Д. Свешников и сын» и т. д. — пишут авторы в сборнике «Улицы Вологды».

Улица была вымощена булыжником, были деревянные мостки для пешеходов.

16 октября 1918 года Кирилловская улица была переименована в Советскую. В октябре 1956 года переименована в улицу Ленина.

Александровская улица и Устье Золотухи — улица Лермонтова

Нынешняя улица Лермонтова, которая проходит между Пречистенской набережной и Предтеченской улицей, раньше состояла из двух элементов. До революции она именовалась Александровской (участок от улицы Предтеченской до улицы Ленина, по Александровскому саду) и Устьем Золотухи (от улицы Ленина до Пречистенской набережной).

В 1918 году Александровскую улицу переименовали в улицу Возрождения, В 1936 году Золотушную набережную (Устье Золотухи) и улицу Возрождения объединили в улицу Лермонтова.

Самое старое сооружение, находящееся в непосредственной близости к улице — церковь Иоанна Предтечи в Рощенье, построенная в 1710 году. Не позднее 1780-х годов появилась усадьба М. А. Колычёва, позднее перестроенная в дом Дворянского собрания (дом № 21). Остальные сохранившиеся дома на улице Лермонтова построены в течение XX века.

Проект «Сокровища земли вологодской» реализуется при поддержке правительства Вологодской области.

При подготовке публикации использовались материалы книг:

«Улицы Вологды» (составил, литературно обработал и дополнил В. М. Малков), 1977 год.

«Сборник истории старых улиц г. Вологды», созданный в конце 1960-х годов при областном краеведческом музее.

Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – Вологда: Древности Севера, 2004.