В Вологде снимают документальный фильм о путешествии Василия Кандинского на Русский Север

Съемки документального фильма о путешествии художника Василия Кандинского на Русский Север проходят в Вологде.

- Художник Василий Васильевич Кандинский посетил Русский север в 1889 году, - рассказал о NewsVo о фильме его режиссер Александр Мирошниченко. - В то время он учился в Московском Университете на юридическом факультете и был членом Этнографического общества. В Вологодскую губернию он приехал для сбора материалов для своей диссертации, он изучал дела мировых судей. Помимо этого, по поручению Этнографического общества Университета он изучал быт и нравы зырян - народности, проживавшей на территории современного Сыктывкара, который в то время относился к Вологодской губернии.

Путешествие длилось три недели. За это время Кандинский посетил Кадниковский уезд, а затем Усть-Сысольский уезд – часть губернии, которая теперь относиться к Коми республике.

В своем путешествии будущий художник вел путевой дневник. Например, он пишет:

«Приехал в Вологду. Уютный, идеально скучный город. Лучшая гостиница «Золотой якорь». Дёшево и чисто».

По мнению искусствоведов, эта поездка оказала большое влияние на творчество художника. Создатели фильма используют дневник Кандинского, как основу для сценария.

Так, например, в своих воспоминаниях об этом путешествии Кандинский пишет:

«В этих необыкновенных крестьянских избах я и повстречался с чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами».

- Эта цитата из дневника часто используется искусствоведами в книгах о творчестве художника, - пояснила NewsVo автор проекта Ираида Копьёва. - «Пространство крестьянской избы» стало одной из причин, которая привела Василия Кандинского на путь художника. Через несколько лет он оставляет профессию юриста, уезжает в Германию и становится художником. Если вы знаете, такие избы есть у нас в музее «Семёнково», где изба внутри расписана: расписаны и печь, и двери, иногда даже потолок. Именно в такую избу где-то на территории Вологодской губернии и зашел тогда Кандинский. Чтобы создать эту атмосферу, съемки проводятся в том числе и в музее Семенково.

Документальный фильм о путешествии Василия Кандинского на Русский Север создается на средства гранта департамента культуры Вологодской области. Премьерные показы планируется провести этой осенью.

