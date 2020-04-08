В Бабаевском районе почтальон присвоила чужую кредитную карту и потратила деньги с нее

В Бабаевском районе освободили от уголовной ответственности сотрудницу отделения почты, которая присвоила чужую кредитную карту и потратила с нее деньги.

— Суд установил, что в марте 2019 года подсудимая по месту своей работы в отделении почтовой связи Смородинка Бабаевского почтамта вскрыла письмо, отправленное АО «Тинькофф Банк» в адрес М., где обнаружила кредитную карту на имя последней. Подсудимая внесла изменения в заявление-анкету, исправив номер мобильного телефона М. на свой номер, а также собственноручно заполнила заявку на заключение договора кредитной карты и поставила подпись заявителя от имени М, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Позднее, воспользовавшись забытым потерпевшей в отделении паспортом, она скопировала его страницы и почтой отправила копию вместе с заявлением-Анкетой и заявкой на заключение договора кредитной карты в адрес банка. В итоге на имя М. был заключен договор кредитной карты с лимитом задолженности 15 000 рублей.

— С 13 по 15 мая 2019 года подсудимая на территории Бабаевского района путем совершения расходных операций с кредитной карты похитила принадлежащие АО «Тинькофф Банк» 14 984 рубля 10 копеек, потратив их на личные нужды, — отмечают в пресс-службе судов.

Поскольку деньги вовремя на карту внесены не были, банк обратился в правоохранительные органы, а те установили, что карту на самом деле оформила не потерпевшая, а почтальон.

Так как денежные средства в счет возврата долга не поступили, АО «Тинькофф Банк» обратилось в правоохранительные органы, которые установили, что кредитные средства получила подсудимая, используя данные М. Банк оценил нанесенный ему ущерб в 22 153 рубля 84 копейки (кредитная задолженность — 15 869 рублей 10 копеек, проценты — 3 924 рубля 74 копейки, иные платы и штрафы — 2 360 рублей). В ходе следствия подсудимая его полностью возместила, и поэтому ходатайствовала перед судом о прекращении уголовного дела, обращая внимание на то, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Банк против прекращения дела не возражал.



В итоге мировой судья прекратил уголовное дело о мошенничестве в связи с деятельным раскаянием. Банковскую карту, выпущенную на имя потерпевшей, суд постановил уничтожить. Постановление не обжаловано, вступило в законную силу.