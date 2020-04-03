Памятник маршалу Коневу в Праге сняли с пьедестала

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу сняли с пьедестала на площади Интербригады в Праге утром 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря района Прага-6 Ондржея Шрамека.

— Скульптура будет перемещена, — подчеркнул пресс-секретарь. — Выполняется постановление муниципалитета от 12 сентября прошлого года.

Утром в пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором памятник Коневу, выполненный в полный рост, снимают с пьедестала подъёмным краном и укладывают на газон.

Сообщается, что памятник будет помещен на территории одной из коммерческих фирм, которая специализируется на хранении исторических скульптур. Предполагается, что он может быть установлен в одном из частных музеев Чехии.

В сентябре прошлого года глава шестого района Праги Ондржей Коларж подписал распоряжение о переносе памятника на другое место. В МИД России уже тогда это решение возмутительным, сообщает Российская газета.

Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в семье крестьянина в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (сейчас это Подосиновский район Кировской области).

9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов. Памятник в Праге был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.