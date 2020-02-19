После реставрации Вологодской колокольни посетители смогут увидеть её часовой механизм

Елена Петряева

В Вологде завершаются реставрационные работы на объекте культурного наследия – колокольне Кремля. Начальник ремонтно-реставрационного отдела Вологодского музея-заповедника Ольга Соколова рассказала Newsvo, что удалось сделать, а также о новых возможностях, которые откроются для посетителей с наступлением тёплого времени года.

- Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в вологодской колокольне? Какие работы ведутся?

- Сейчас работы близятся к завершению, вы уже можете видеть их результат. Работы велись в два этапа: противоаварийные - в 2018 году и ремонтно-реставрационные - в 2019 году.

За это время был выполнен большой объём противоаварийных работ: замена стоптанных ступеней большой лестницы, ремонт малых крестов, стоящих на гранях колокольни, исправлен крен у покосившегося главного креста, покраска фасадов. На всех десяти крестах колокольни укрепляли металлический каркас, сами кресты золотили, а затем устанавливали на место. Последний, десятый крест арки с восточного фасада, реставрировали уже в этом году.

Остальная часть работ - внутренние: покраска стен, замена полов, установка новых перегородок и лестниц на уровне часового механизма, а также реставрация винтовой лестницы. Благодаря перепланировке пространства получилось создать более широкий обзор помещения с часовым механизмом, расширились площади для показа конструкций колокольни.

- Раньше посетителей не пускали к часовому механизму. Теперь его можно будет увидеть?

- Да, раньше посетители просто могли подняться наверх к смотровой площадке, чтобы полюбоваться видами города. Но после выполнения этих реставрационных работ открываются новые возможности. Посетители смогут познакомиться с историей колокольни и понаблюдать за работой часового механизма.

- Здесь будут проводить специальные экскурсии?

- Возможно, будет маршрут с экскурсией и с показом. Но и отдельно посетители смогут сами всё осмотреть. Здесь проведён огромный объём работ по отделке стен: укрепление кирпичной кладки и побелка. Кое-где, вы видите, оставлены незакрашенные участки кирпичной кладки. Это сделано специально. Теперь историки и искусствоведы смогут рассказать и показать посетителям, что в этом месте выявлен шов кирпичной кладки и здесь видно соединение старой шатровой колокольни с новой, нынешней. А вот в этом месте, например, открыт фрагмент кирпичной арки, а раньше это было окно. В процессе ремонта колокольни много лет назад это окно заложили кирпичами. Это всё история нашей колокольни, о которой мы будем рассказывать посетителям.

Вот здесь, вы видите, стоят новые огромные рамы круглой формы, фактически в рост человека. Все рамы колокольни разных размеров, от больших и узких до широких и маленьких. Мы будем заменять рамы по всему периметру колокольни. С их установкой связаны определенные сложности. Здесь много работы для верхолазов.

- На всех окнах есть железная сеточка. Для чего она?

- Да, эта сетка для того, чтобы птицы налету не разбивали стекла. Потому что, если птицы видят, что окно просвечивает насквозь, то они пытаются пролететь сквозь стекло.

- Вот здесь часть лестницы совершенно новая – это замена или реставрация? Как это всё правильно называется?

- Работы, которые проводятся в объекте культурного наследия, являются реставрационными. Их выполняют не простые мастера, а реставраторы. Цель этих работ - сохранение подлинного. То есть заменять ступеньку в конструкции лестницы полностью или только на половину - это зависит от степени сохранности предмета. Для этого проводятся специальные предварительные исследования. Проектную документацию делали специалисты АУК ВО «Вологдареставрация», а реставрационные работы ведет «АВК- групп» из Санкт-Петербурга. Очень хорошие специалисты по кровле, по дереву и по золочению.

- Вы довольны тем, как ведутся работы?

- Да. Хотелось бы отметить работников, которые реставрировали винтовую лестницу и альпинистов, которые красили стены. Из-за особенностей самого помещения колокольни, возникает много сложностей и неординарных ситуаций в работе: высота лестницы очень большая, неудобно ставить строительные леса. Очень много работы для верхолазов! Это всё, конечно, очень трудоёмко.

- Часто ли приходится придумывать нестандартные решения?

- Скажу больше, каждая прибитая доска требует своего решения по ее установке и это усложняет работу. Например, вот оконные рамы, они нестандартного размера, их невозможно поднять по лестнице, потому что лестничные пролёты в самом верху колокольни очень узкие. Поднимать и устанавливать рамы приходится через улицу. А это высота 50 метров! Хорошо, что есть специалисты, которые могут это качественно сделать.

(ред. - мы поднимаемся на открытую площадку на уровне колоколов. Здесь очень сильный, пронизывающий ветер)

Как видите, приходится работать в разных климатических условиях. Колокольня не отапливается, зимой здесь холодно. Кроме того, мастерам приходится работать и на открытых площадках колокольни при сильном ледяном ветре.

Здесь вы видите лестницу, которая проходит через площадку с колоколами. Предусмотрена частичная замена поручня и ступеней, потому что они стоптаны и сгнили. Древесина имеет склонность к выветриванию, а на этой площадке она круглый год находится под дождем и снегом. Тем не менее, конструкция столба, который находится в середине лестницы, очень хорошей сохранности. Этот столб здесь с 19 века, на нем держится вся конструкция ступеней лестницы.

Если вы раньше посещали колокольню, то заметите, как в уровне часового механизма расширилось пространство. Раньше здесь не было такого большого помещения для посетителей. Теперь люди смогут любоваться сводом и старыми подлинными конструкциями балок, которые мы специально оставляем открытыми. Кроме того, здесь планируется установить информационные стенды, которые будут рассказывать об истории колокольни.

Для устройства новых полов необходимо было удлинить тросы вывода на бой молотков. Потребовалось удлинять и наваривать стойки, в чем нам безвозмездно помогли специалисты Вологодского оптико-механического завода. Сделали нужные работы быстро и надежно.

Вот в этой деревянной конструкции находится часовой механизм. Конструкция сруба подлинная, из добротного крупного бруса, его здесь установили еще в 19 веке при покупке часового механизма. Для того, чтобы смазка при работе часов не замерзала, в помещении с часовым механизмом даже зимой должна быть плюсовая температура.

- Часовой механизм нужно специально подогревать?

- Да. И сейчас будет установлено специальное автоматическое оборудование, которое будет держать постоянную температуру.

- А раньше разве не было такого оборудования?

- Было, но это были такие приборы, что часовщикам приходилось специально приходить, чтобы включать и выключать их. Сейчас этот процесс будет более автоматизированным.

На этой новой площадке, обратите внимание, установлена совершенно новая лесенка, которая состоит из трех маршей и ведет нас к часовому механизму. Посетители смогут посмотреть через бронированное стекло на конструкцию механизма часов. А вот здесь, поднявшись на уровень выше, они смогут увидеть движение шестерёнок, вертушек, которые приходят в движение каждые пятнадцать минут.

- Что говорят реставраторы про само здание колокольни?

- Я, как реставратор с 37-летним стажем работы, скажу, что конструктив колокольни очень добротный. Несмотря на то, что она находится на берегу реки, архитекторы, строившие ее, профессионально отнеслись к ее конструкции, просчитали нагрузки, украсили ее арками, контрфорсами, кованными решетками. Спасибо архитекторам, которые это всё создавали! Качество работы оценено временем. Просто удивительно, что время сохранило все это, и мы имеем возможность этим любоваться. Наши реставрационные работы направлены на то, чтобы посетитель максимально смог увидеть, ощутить, погрузится в историю, постарался сохранить увиденное и передать в духовное наслаждение следующим поколениям.

- Как давно в последний раз здесь проводились такие масштабные внутренние работы?

- Очень давно! После перестройки колокольни в 1870 году серьёзных изменений в здании не было. Когда колокольню передавали музею, то тогда были сделаны лестницы, чтобы посетители могли подниматься на смотровую площадку. Иногда проводились косметические работы. Самые масштабные изменения, наверное, это позолота крестов и купола в 1983 году. Тогда на это ушло 1,2 килограмма сусального золота. Именно реставрация здесь больше не проводилась.

- То есть в советское время и после ничего внутри колокольни не делалось?

- Кое-что менялась по мере изношенности: частично ступеньки, балясины, пол в нижнем помещении.

- Были в этот раз какие-то восстановительные работы, которые заняли много времени?

- Трудоемкой была работа по удалению надписей, которые оставляют посетители. Люди себя очень любят, хотят везде про себя написать. А надписи инициалов, оставленные разными карандашами, фломастерами, масляной краской, портят интерьеры подлинных конструкций колокольни. Поэтому приходится ставить бронированные стёкла на часовой механизм.

- Есть на территории Вологодского музея-заповедника участки, которые вам очень хотелось бы отреставрировать в первую очередь?

- Конечно, хотелось обратить внимание на весь комплекс архиерейского двора. Потому что есть много проблем и слабых мест, которые нуждаются в оперативном вмешательстве рук реставраторов и требуют финансовых вложений. Например, большой интерес представляют башенки по углам стен: башня Цифирной школы и Пятницкая башня с их необычным и интересным конструктивом и оформлением. Эти башни могли бы использоваться для театральных постановок, для размещения коллекции музея. На территории музея есть очень необычные подвальные помещения, лесенки, переходы и многое другое, что могло быть открыто для посещения и представлять интерес.

- Вам, наверное, сейчас приходится по много раз в день подниматься на колокольню?

- По три, по четыре раза в день, но при этом радостно, бежишь по этим лестницам и видишь результат. Хорошеет колокольня!

- Когда планируете закончить реставрационные работы?

- По плану должны закончить в марте. Сейчас уже начали убирать мусор, убрали защитную плёнку с лестниц. Какое-то время уйдёт на уборку, только вымести лестницы надо день, а пропылесосить еще больше.

- Количество ступенек теперь изменилось?

- Да, ступенек стало больше. Но, надеюсь, это не испугает наших посетителей.