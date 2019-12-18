Полицейские вычислили мошенницу, продавшую вологжанке несуществующего попугая

18.12.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские завершили расследование уголовного дела по факту дистанционного мошенничества, совершённого в отношении 26-летней местной жительницы.

Как ранее сообщал NewsVo, пострадавшая обратилась в полицию в июле 2019 года. Вологжанка рассказала, что на одном из интернет-сайтов, увидела объявление о продаже попугая породы Жако в Самарской области. Продавец, желая уверить покупателя в благонадёжности, прислала пострадавшей видеозапись и фотографии с попугаем. Решившись на покупку, потерпевшая взяла вопрос доставки птицы на себя.

«В сети Интернет на одном из агрегаторов для поиска попутчиков вологжанка нашла заявку женщины-водителя, которая собиралась ехать в Ярославль. Забронировав у водителя поездку, вологжанка вновь связалась с продавцом и сказала, что переведет 15 тысяч рублей только после того, как получит фотографию попугая в автомобиле», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На следующий день, покупатель получила требуемую фотографию и перевела на электронный кошелёк подозреваемой 15 тысяч рублей. Пострадавшая договорилась с водителем о встрече в Ярославле, но придя по оговорённому адресу и прождав три часа, вологжанка поняла, что её обманули. Поскольку и продавец, и водитель перестали отвечать на звонки, женщина обратилась в полицию.

«В ходе работы по данному заявлению сотрудники полиции установили псевдопродавца экзотической птицы. Ей оказалась жительница Московской области 1987 г. р. Женщина пояснила, что создала объявление о продаже попугая, а фото и видео скачала из Интернет. Также оперативники выяснили, что эта же женщина выступила и в роли водителя, который якобы должен был доставить птицу. Подозреваемая с другого телефона создала аккаунт на сайте поиска попутчиков. Как только покупатель перевела ей деньги, женщина сразу же удалила объявление и аккаунты», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа), подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее женщина полностью возместила ущерб, причинённый потерпевшей. 

Тэги: дистанционное мошенничество

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