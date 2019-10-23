Повторная экспертиза по делу вологодского врача Алексея Смирнова не выявила вины доктора в гибели пациентки

Проведенная в Новгороде повторная судебно-медицинская экспертиза по делу вологодского врача-анестезилога Алексея Смирнова не установила причинно-следственной связи между действиями доктора и смертью девочки с пневмонией. Выводы специалистов были озвучены сегодня на заседании в Вологодском областном суде.

Как ранее сообщал Newsvo, доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе эксперты нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. Пока этот приговор оспаривается Вологодском областном суде, анестезиолог находится под подпиской о невыезде.

Предыдущая судебно-медицинская экспертиза выявила 12 нарушений в работе врача. Алексея Смирнова обвинили в том, что он неправильно назначил бронхоскопию; назначил только один антибиотик, а не два; не назначил проведение оксигенотерапии; не назначил искусственную вентиляцию легких сразу после поступления; не проводил ингаляции; неверно рассчитал инфузионную терапию; не привлек к обследованию девочки кардиолога; не провел консилиум.

По мнению Алексея Смирнова, часть этих претензий вообще не соответствуют действительности, еще часть как минимум вызывают вопросы. Подробнее об этих моментах читайте в материале Newsvo «Экспертиза без экспертов». В декабре 2019 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу.

23 октября 2019 года на заседании Вологодского областного суда были озвучены результаты повторной экспертизы. В ней подробно описываются все действия врачей с того момента, как скорую вызвали домой к ребенку, и до смерти девочки. После изучения медицинской документации эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Так, судя по озвученному судьей заключению, эксперты посчитали, что показания для бронхоскопии были, и она была выполнена правильно. Антибиотик амоксиклав, как отмечается в заключении экспертизы, был назначен Смирновым «своевременно, обоснованно», дозировка соответствовала возрасту девочки. Оксигенотерапия проводилась, информацию об этом эксперты нашли в записях дежурного врача-реаниматолога. Показания для ИВЛ, как отмечается в заключении, появились только на второй день пребывания ребенка в стационаре, когда дежурил уже другой доктор. Инфузионная терапия проводилась согласно рекомендациям, в объеме 2/3 от физиологической потребности.

Недостатки, выявленные в работе доктора экспертизой, касаются, в основном, ведения медицинской документации — малоинформативные записи дежурного реаниматолога, неполное формулирование сопутствующего диагноза, отсутствие записи о времени проведения ЭКГ, а также отсутствие записи о проведении консилиума врачей при назначении взрослого сердечного препарата (в отдельных случаях он может применяться у несовершеннолетних). Еще один дефект назван в экспертизе «дефектом обследования» — к ребенку не пригласили пульмонолога для осмотра.

В то же время эксперты отмечают, что сочетание проблем с сердцем и прогрессирующей пневмонии у ребенка «не дают основание комиссии экспертов в данном случае гарантировать развитие благоприятного исхода, в том числе и при отсутствии выявленных дефектов оказания медпомощи». В выводе экспертизы исключается прямая причинно-следственная связь между выявленными дефектами оказания медпомощи и смертью ребенка.

После озвучивания результатов экспертизы прокурор заявил, что у него есть вопросы к экспертам, и поэтому ходатайствовал о вызове всех специалистов на суд. В рассмотрении дела вологодского врача-анестезиолога в Вологодском областном суде также принимает участие доктор-кардиолог, член Национальной медицинской палаты Людмила Добродеева. Ее допустили к участию в разбирательстве после письма президента НМЦ Леонида Рошаля к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову.



Следующее заседание по делу доктора Смирнова состоится 30 октября.