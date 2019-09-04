Слесарь, уволенный за пьянство с «Северстали», пытался восстановиться на работе через суд

Вологодский областной суд отказал слесарю-ремонтнику, уволенному за пьянство с завода «Северсталь», в восстановлении на работе. Мужчина уверен, что его лишили должности не из-за того, что он пришел на смену пьяный, а из-за того, что он является членом участковой избирательной комиссии (УИК) с решающим правом голоса.



Как следует из материалов дела, 1 апреля 2019 года Дмитрия Г. задержали на КПП завода в состоянии алкогольного опьянения и два дня спустя уволили.



Он обратился в суд с требованием восстановить его на работе, а также взыскать с ПАО «Северсталь» компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

«В обоснование требований Г. указал, что при его увольнении работодатель не учел, что он является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, поэтому он не мог быть уволен по инициативе работодателя… Кроме того, по мнению Г., данное обстоятельство ПАО „Северсталь“ не нравилось, что и явилось причиной его увольнения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд отказал слесарю в удовлетворении требований. Тогда он подал апелляционную жалобу, в которой снова сослался на то, что является членом УИК.

«Кроме того он указал, что на КПП он был в 06.15, а его смена начинается с 07.00. Время следования на рабочее место не относится к рабочему времени, поэтому в рабочее время он не появлялся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба судов по Вологодской области.

Суд оставил жалобу без удовлетворения посчитав, что Дмитрий Г. был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей и, согласно материалам дела, намеревался в состоянии опьянения приступить к работе.