В Череповецком районе горела церковь - объект культурного наследия 18 века

В Череповецком районе произошел пожар в заброшенной церкви. О происшествии стало известно в 23:11 1 октября. Сообщает Главное управление МЧС по Вологодской области.

"В Череповецком районе в селе Нелазское произошёл пожар кирпичной заброшенной церкви. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём или поджог", - уточняют в МЧС.

Благодаря краеведам из Череповца горевший храм в Нелазском ранее признали ценным. Храм Михаила Архангела был построен в 1735 году и серьезно перестроен в 1895-м. Это каменная трехпрестольная церковь в русско-византийском стиле.



Череповецкая ассоциация краеведов во главе с Эльвирой Риммер добилась в этом году присвоения храму статуса объекта культурного наследия регионального значения. На это ушло почти полтора года. Сейчас здание церкви принадлежит частному лицу.