В Череповецком районе горела церковь - объект культурного наследия 18 века

[ Общество ]

В Череповецком районе произошел пожар в заброшенной церкви. О происшествии стало известно в 23:11 1 октября. Сообщает Главное управление МЧС по Вологодской области. 

"В Череповецком районе в селе Нелазское произошёл пожар кирпичной заброшенной церкви. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём или поджог", - уточняют в МЧС.

Благодаря краеведам из Череповца горевший храм в Нелазском ранее признали ценным. Храм Михаила Архангела был построен в 1735 году и серьезно перестроен в 1895-м. Это каменная трехпрестольная церковь в русско-византийском стиле.

Череповецкая ассоциация краеведов во главе с Эльвирой Риммер добилась в этом году присвоения храму статуса объекта культурного наследия регионального значения. На это ушло почти полтора года. Сейчас здание церкви принадлежит частному лицу.

«В советские годы храм использовали как деревенский клуб. Когда СССР не стало, здание продали москвичу. Верующие почти сразу просили продать здание, но цена была слишком высокой, столько денег не нашли. Сейчас здание по-прежнему в частном владении, но новый статус накладывает ограничения: церковь нельзя перестроить. Но храм в плохом состоянии, постепенно разрушается. Рядом деревянная церковь Успения, построенная в 1694 году, ее начали реставрировать. Обе церкви образуют единый комплекс, который мог бы стать точкой притяжения для паломников», — рассказывал cherinfo в марте этого года древлехранитель Череповецкой епархии Михаил Мальцев.

 

Теги: пожар Культурное наследие
 

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