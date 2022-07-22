Конкурс в медколледжи Вологодской области составил более четырех человек на место.

– Проходной балл для поступающих на базе 9 классов по конкурсу аттестатов уже сегодня составляет 4,3 балла. Конкурс – больше 4 человек на место. Мы видим, что выпускники школ достаточно активно идут в медицину. В этом году особенностью приемной кампании является то, что на 50 мест мы увеличили квоты на прием поступающих после 9 классов по специальности «Сестринское дело». Плюсом дополнительно по 25 мест предусмотрено в Вологодском и Череповецком медицинском колледже. Это те специалисты, которые придут работать медсестрами в наши медицинские организации, – говорит начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Прием документов в медколледжи Вологды, Череповца и Великого Устюга продлится до 10 августа. Зачисление проводится до 21 августа. Всего в этих трех медколледжах предусмотрено 508 бюджетных мест, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

– В этом году мы набираем студентов по двум специальностям – Лечебное и Сестринское дело. Лечебное дело на базе 11 классов, Сестринское дело на базе 9 и 11 классов. Всего 250 человек, – говорит директор Вологодского областного медицинского колледжа Ольга Кашникова.

В колледже готовят фельдшеров, которые работают в отделениях и на станциях скорой медицинской помощи, в поликлиниках, в больницах, в ФАПах. Они осуществляют лечение, назначают лекарственные препараты. Сестринское дело – это медицинские сестры, которые на современном этапе выполняют достаточно много функций.