Конкурс в медколледжи Вологодской области составил более четырех человек на место

22.07.2022 [Общество]

Конкурс в медколледжи Вологодской области составил более четырех человек на место.

– Проходной балл для поступающих на базе 9 классов по конкурсу аттестатов уже сегодня составляет 4,3 балла.  Конкурс – больше 4 человек на место. Мы видим, что выпускники школ достаточно активно идут в медицину. В этом году особенностью приемной кампании является то, что на 50 мест мы увеличили квоты на прием поступающих после 9 классов по специальности «Сестринское дело». Плюсом дополнительно по 25 мест предусмотрено в Вологодском и Череповецком медицинском колледже. Это те специалисты, которые придут работать медсестрами в наши медицинские организации, – говорит начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Прием документов в медколледжи Вологды, Череповца и Великого Устюга продлится до 10 августа.  Зачисление проводится до 21 августа. Всего в этих трех медколледжах предусмотрено 508 бюджетных мест, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

– В этом году мы набираем студентов по двум специальностям – Лечебное и Сестринское дело. Лечебное дело на базе 11 классов, Сестринское дело на базе 9 и 11 классов. Всего 250 человек, – говорит директор Вологодского областного медицинского колледжа Ольга Кашникова.  

В колледже готовят фельдшеров, которые работают в отделениях и на станциях скорой медицинской помощи, в поликлиниках, в больницах, в ФАПах. Они осуществляют лечение, назначают лекарственные препараты. Сестринское дело – это медицинские сестры, которые на современном этапе выполняют достаточно много функций. 

Тэги: образование, здравоохранение, колледжи

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
Минюст приостановил деятельность Вологодского движения «Вместе»

Похожие новости

Попробовать свои силы в различных профессиях предлагается школьникам 6-11 классов

Услуга доступна по четырем направлениям: техническому, естественно-научному, социально-педагогическому и художественному

753
0

Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования

По мнению главы министерства Валерия Фалькова, это снизит лишнюю нагрузку на преподавателей

1220
0

Классные часы на общественно-политическую тему будут проводить в школах России еженедельно

Среди тем для бесед с детьми: «Жизнь, достоинство, права и свободы человека», «Патриотизм», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Историческая память и преемственность поколений» и другие

1359
0

Новый «IT-куб» откроется в Зашекснинском районе Череповца

Сейчас в Вологодской области работают «IT-кубы» в Вологде, Грязовце и Соколе

1060
0

Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде

В нем примут участие представители 87 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Донецкой Народной Республики

929
0

Историю в России школьники будут изучать с первого класса

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов

1004
0

Прокурор Вологодской области потребовал образовательные организации в Вытегорском районе поставить на учёт квадрокоптеры

Оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Образование» ещё полтора года назад, но не использовалось

1643
0

Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии

Это школы № 16, № 13 и № 9 в Вологде и Центр образования № 29 в Череповце. Еще одну школу определят в ходе дополнительного отбора в апреле 

1384
0

Педагогические чтения, посвященные памяти профессора Александра Камкина, пройдут очно и онлайн в Вологде 15 марта

Мероприятие в первую очередь рассчитано на педагогов, работающих с программой «Социокультурные истоки»

1409
0

Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области

В списке — имена лауреатов семи престижных областных конкурсов профессионального мастерства

1902
0

Работники образования в Верховажском районе пройдут психиатрическое освидетельствование

Как выяснила прокуратура, работники некоторых муниципальных образовательных учреждений района не проходили такую проверку, что нарушает требования трудового законодательства

1602
0

Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличится в этом году

7736 человек смогут бесплатно поступить в средние профессиональные учебные заведения в этом году

1389
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Сокола из ревности зарезал бывшего мужа сожительницы
Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы выделить места для инвалидов на парковке в Великом Устюге
Выставка фотографий из экспедиции по труднодоступным местам Вологодской области открылась в музее-заповеднике
Конкурс в медколледжи Вологодской области составил более четырех человек на место
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту
Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам
В Вытегорском районе на ходу загорелся автобус с пассажирами
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

897
0
22.07.2022 [БлогоVO]

Река — лабиринт

164
0
22.07.2022 [Обзор Прессы]

Два дня нас буквально окружали кружева

120
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика