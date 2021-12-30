Море пива, машина снега и нехороший мальчик: курьезы 2021 года

Богатым на события выдался январь.

Покатались на тележках

Двое пьяных вологжан катались на тележках в супермаркете на Пошехонском шоссе. Охранники торгового центра попросили граждан прекратить нарушение и использовать тележки по назначению. В ответ мужчины устроили скандал: стали оскорблять персонал магазина, выражались нецензурной бранью и сообщили, что таким образом они отмечают Новый год.

Работники магазина вызвали правоохранителей, которые задержали развеселившихся граждан.

Море пива

Несколькими днями позже в Череповце задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении пива со склада.

Сотрудники полиции остановили граждан для установления личности. В разговоре с полицейскими мужчины пояснили, что нашли за территорией одного из складов выброшенные бутылки и решили присвоить их себе. При проверке информации полицейские обнаружили, что металлическая дверь склада отогнута и возле входа на снегу отпечаталось несколько следов от ботинок. Патрульный связался со своим напарником и попросил выслать фото подошвы ботинок задержанных мужчин, после чего убедился в идентичности рисунка.

Подозреваемых в краже доставили в отдел полиции. На территории склада правоохранители также обнаружили микроавтобус, из которого была вырвана автомагнитола. Собственники помещений пояснили, что склад был закрыт с с 31 декабря на новогодние праздники и никем не проверялся.

Моржи удивили американцев

10 января фотографию вологжан, купающихся зимой, опубликовала в своём аккаунте в Инстаграме американская ежедневная газета USA Today.

«Люди купаются в проруби в реке в Вологде примерно в 400 километрах (в 250 милях) на Северо-Восток от Москвы, Россия, суббота 9 января 2021 года. Температура в Вологде -7,68 по Фаренгейту (-22 по Цельсию)», – сообщило издание.

14 кг колбасы

В феврале житель Сокола украл из супермаркета 14 килограммов колбасы, сарделек и куриных крыльев.

«…мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями работники не наблюдают, сложил в пакет колбаски, сардельки, шпикачки, вареную и полукопченую колбасу и куриные копчено-вареные крылышки общим весом 14 кг 130 гр. На кассе товары он не оплатил и вышел из магазина, а затем распорядился ими по своему усмотрению», — написала позже пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. С него также взыскан материальный ущерб, причинённый магазину.

Администрацию напугали снегом

В конце февраля активистка проекта «Гражданин35» Любовь Крыкса привезла к зданию администрации Вологды «грузовик грязного снега» с незаконного снежного полигона на улице Ягодной. Власти города третий год закрывают глаза на эту проблему и делают вид, что ничего не происходит.

Это был игрушечный грузовик, но местные жители готовы перейти от игрушек к реальным действиям.

Курицей в лицо

В марте в Череповце суд объявил замечание мужчине, который бросил в лицо жене замороженную курицу.

Сам инцидент произошёл вечером 4 января 2021 года. Во время ссоры мужчина кинул в лицо жене замороженную тушку курицы. Заявление о происшествии написала мать потерпевшей.

В судебном заседании череповчанин вину признал полностью. Пояснил, что был нетрезвый, они поругались с женой, поэтому он кинул в нее замороженную курицу. В настоящее время они примирились, выводы он для себя сделал, принес извинения своей жене и пообещал, что больше так не будет.

Хостел с клопами

В мае гостей из Северодвинска в хостеле Вологды покусали клопы. Хозяин хостела заявил, что клопов гости привезли с собой.

Номер был снят на две ночи, уже после первой на шее гостьи появился странный укус. На вторую ночь девушка проснулась вся искусанная. Администрация хостела решать вопрос не стала, более того, приехавший хозяин начал кричать, что это его собственность, что девушка и молодой человек все придумывают. Когда молодой человек постарался вступиться за свою девушку, то произошла потасовка. Приезжих попросили освободить номер еще до окончания оплаченного времени.

Оказалось также, что это не первый случай с клопами в этом хостеле.

Старушки-веселушки

В июне две вологжанки из глубинки освоили жанр скетча и ушли в социальные сети.

Сотрудницы Миньковского дома культуры в Бабушкинском районе сняли короткие смешные видео. Дуэт Нюры и Матрены полюбился не только селянам. Смотрят старушек-веселушек в интернете сотни жителей области.

Подружки всегда в курсе информационной повестки дня и в роликах делятся самыми актуальными новостями.

2 млн рублей за Клаву Коку

14 июля Клава Кока, певица лейбла «Black Star», выступила на праздновании дня рождения в баре «Неон» в Кадуе. 50-минутный концерт обошелся организаторам в 2 млн рублей.

Повесили на столбе

В конце июля необычный призыв к чистоплотности появился на столбе в Череповецком районе вблизи деревни Шулма.

К столбу была подвешена фигура человека, сделанная из мусорных пакетов, на ней табличка: «Он выбрасывал мусор в лес».

Фотографию, сделанную прохожими, опубликовал портал ГородЧе. Журналисты отметили, что предупреждение весьма наглядно и выглядит устрашающе.

Жертва куртизанок

В начале августа 33-летний вологжанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что хотел вызвать проститутку и для этого нашёл в интернете соответствующий сайт с анкетами женщин и позвонил по одному из указанных номеров.

За непродолжительное время мужчина разговаривал с несколькими девушками, администратором и якобы хозяином бизнеса. Под различными предлогами мошенники убедили жителя Вологды перевести более 105 тысяч рублей. Когда очередной озвученный злоумышленниками платеж составил 93 тысячи, вологжанин заподозрил неладное и поспешил в полицию сообщить о мошенничестве.

Теплотрасса в окне

В середине августа появилась информация о том, что в городе Красавино Великоустюгского в одном из домов теплотрасса выходит в окно подъезда.

О чуде инженерной мысли - теплотрассе в окно - написал Александр Обухов. Мужчина запечатлел во втором доме на улице Вокзальной в городе Красавино нестандартную теплотрассу. Она проведена по воздуху и идет в дом... через окно.

Чиновников администрации Великоустюгского района в этой инженерной конструкции ничего не смутило:

«Монтаж тепловой сети в данном исполнении был произведён Сольвычегодским отделением ж/д дорог в 1998 году, теплотрасса заизолирована. Во всяком случае, жалоб от населения в администрацию города Красавино не поступало», - написали они.

Хилые воришки

В октябре в Соколе четверо мужчин украли канализационную задвижку местной муниципальной службы. Представитель организации оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Во время беседы с оперативниками мужчины признались, что проходили мимо и увидели задвижку. У злоумышленников созрел преступный план сдать ее в металлолом, но самостоятельно донести они ее не смогли. Мужчины позвонили знакомому, у которого есть автомобиль «Газель.

Любитель котиков

В ноябре журналисты NewsVo задал вопрос художнику и дизайнеру Андрею Миронову, рисующему белых котиков на улицах Вологды.

«Осмысление этого персонажа ещё в процессе. Пока что он просто кот и нет у него никакой функции, кроме как радовать зрителя, но скоро его история заиграет новыми смыслами», – решил заинтриговать публику Андрей.

По словам художника, прототип у этого кота есть, но не один:

«Их миллионы, таких же бездомных, любопытных, напуганных, добродушных и ищущих животных. Изображения висят высоко потому, что это кот, а они вечно залезают куда попало», – пояснил Андрей.

Нехороший мальчик

В декабре вологодская пресса взорвалась сообщениями о судебном иске питерского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу. Адвокат, не получивший от сказочного деда ни одного подарка за последние 23 года, требовал компенсировать этот пробел и выдать 23 подарка, а заодно 10 млн рублей в качестве моральной компенсации.

За деда вступился сам президент Владимир Путин, который сказал, что Мороз выдает подарки только хорошим мальчикам и девочкам и заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза. После этого адвокат еще примерно неделю держался, а потом «дал задний ход».

Мало того, что Игорь Мирзоев отказался от иска, так еще и написал в соцсетях, что сам готов выступить в роли Деда Мороза и дарить людям подарки.