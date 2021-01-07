Двое череповчан украли со склада 90 литров пива

В Череповце полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении пива со склада. Фигурантов заметили, когда они ночью на перекрестке улиц Пионерской и Северного шоссе тащили два ящика с полуторалитровыми бутылками.

— Сотрудники полиции остановили граждан для установления личности. В разговоре с полицейскими мужчины пояснили, что нашли за территорией одного из складов выброшенные бутылки и решили присвоить их себе. При проверке информации полицейские обнаружили, что металлическая дверь склада отогнута и возле входа на снегу отпечаталось несколько следов от ботинок. Патрульный связался со своим напарником и попросил выслать фото подошвы ботинок задержанных мужчин, после чего убедился в идентичности рисунка, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемых в краже доставили в отдел полиции. На территории склада правоохранители также обнаружили микроавтобус, из которого была вырвана автомагнитола. Собственники помещений пояснили, что склад был закрыт с с 31 декабря на новогодние праздники и никем не проверялся.

При допросе задержанных оперативники выяснили, что пиво со склада мужчины похищали несколько раз. Кроме того, 34-летний задержанный признался в краже магнитолы из машины.

— В ходе работы по данному факту полицейские установили, что мужчины совершили хищение порядка 90 литров пива. Первый раз один из подозреваемых 1985 г. р. вынес 4 упаковки алкоголя, на второй раз, вызвав подмогу, злоумышленник с подельником украл 6 упаковок. В настоящее время в отношении мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждены уголовные дела о кражах.