Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей

15.07.2021 [Общество]

Клава Кока, певица лейбла «Black Star», 14 июня выступила на праздновании дня рождения в баре «Неон» в Кадуе. Город Че пишет, что 50-минутный концерт обошелся организаторам в 2 млн рублей. 

«Мы еще, честно говоря, никогда не ездили так далеко. Это не просто Череповец, это еще где-то час на машине. Мы останавливались, и я фотографировала эти ваши остановки, фотографировала, как висят плакаты, фотографировала бабушек», — сказала певица в перерыве выступления. 

Организатор гастролей певицы рассказал в соцсети, что за 20 лет его деятельности такое впервые, чтобы звезда приехала в поселок.

Клава Кока — российский видеоблогер и певица, автор песен, ведущая программы «Орел и Решка» на телеканале «Пятница». 

— Клава Кока не стесняется выражать мысли  посредством музыки и раскрывать актуальные темы современных девушек. Песни артистки иронично обыгрывают серьезные отношения с применением провокационных «хуков», обыгрыванием «неприличных» слов, — говорится в профиле певицы на странице лейбла. 

Тэги: звезды

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