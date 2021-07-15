Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей

Клава Кока, певица лейбла «Black Star», 14 июня выступила на праздновании дня рождения в баре «Неон» в Кадуе. Город Че пишет, что 50-минутный концерт обошелся организаторам в 2 млн рублей.

«Мы еще, честно говоря, никогда не ездили так далеко. Это не просто Череповец, это еще где-то час на машине. Мы останавливались, и я фотографировала эти ваши остановки, фотографировала, как висят плакаты, фотографировала бабушек», — сказала певица в перерыве выступления.

Организатор гастролей певицы рассказал в соцсети, что за 20 лет его деятельности такое впервые, чтобы звезда приехала в поселок.

Клава Кока — российский видеоблогер и певица, автор песен, ведущая программы «Орел и Решка» на телеканале «Пятница».