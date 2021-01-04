Двое пьяных вологжан катались на тележках в торговом центре на Пошехонском шоссе

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных мужчин, которые катали друг друга на покупательских тележках по холлу супермаркета в торговом центре на Пошехонском шоссе. Правоохранителей вызвали работники магазина.

«Охранники торгового центра попросили граждан прекратить нарушение и использовать тележки по назначению. В ответ мужчины устроили скандал: стали оскорблять персонал магазина, выражались нецензурной бранью и сообщили, что таким образом они отмечают Новый год», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанными оказались 31-летний и 36-летний вологжане. Их доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения.