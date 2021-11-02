Автор котиков на улицах Вологды: «Он просто кот, у него нет никакой функции, кроме как радовать зрителя»

С начала осени жители Вологды стали замечать, что на домах появляются одинаковые изображения белых котов. Что означают эти коты? Для чего они нужны? Такие вопросы NewsVo задал автору этих рисунков – художнику и дизайнеру Андрею Миронову.

– Осмысление этого персонажа ещё в процессе. Пока что он просто кот и нет у него никакой функции, кроме как радовать зрителя, но скоро его история заиграет новыми смыслами, – решил заинтриговать публику Андрей.

По словам художника, прототип у этого кота есть, но не один:

– Их миллионы, таких же бездомных, любопытных, напуганных, добродушных и ищущих животных. Изображения висят высоко потому, что это кот, а они вечно залезают куда попало, – пояснил Андрей.

Андрею Миронову 24 года. Он живёт в Вологде, работает дизайнером, любит стрит-арт и всё, что с ним связано.