Сокольчанин украл из супермаркета 14 килограммов колбасы, сарделек и куриных крыльев

В Соколе суд огласил приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в краже из супермаркета. Инцидент произошёл днём 19 января 2020 года.

«…мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями работники не наблюдают, сложил в пакет колбаски, сардельки, шпикачки, вареную и полукопченую колбасу и куриные копчено-вареные крылышки общим весом 14 кг 130 гр. На кассе товары он не оплатил и вышел из магазина, а затем распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. С него также взыскан материальный ущерб, причинённый магазину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее newsVO сообщал, что владельца подпольного казино в Вологде приговорили к 180 часам обязательных работ.