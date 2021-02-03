В Вологде суд приговорил владельца подпольного казино к обязательным работам

03.02.2021 [Происшествия]

В Вологде суд огласил приговор 40-летнему мужчине, признанному виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Заведение, принадлежавшее обвиняемому, работало под вывеской сервисного центра на улице Гагарина с 20 мая 2019 года по 5 марта 2020 года. Окна в помещении были затонированы, а участники допускались к игре только по предварительному звонку подсудимому.

«Информация о незаконной деятельности игрового клуба поступила от дочери вологодского пенсионера, который стал часто проигрываться в азартные игры при его скромном ежемесячном доходе. Пенсионер однажды проиграл в игровом клубе все свои деньги, а затем и вовсе открыл несколько кредитных карт, с которых снимал средства на азартные игры, накопив по ним задолженность», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Тэги: казино, игорный бизнес, приговор

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