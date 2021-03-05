В Череповце суд объявил замечание мужчине, который бросил в лицо жене замороженную курицу

В Череповце суд объявил устное замечание 35-летнему местному жителю за побои. Вечером 4 января 2021 года во время ссоры он кинул в лицо жене замороженную тушку курицы. Заявление о происшествии написала мать потерпевшей.

«В судебном заседании череповчанин вину признал полностью. Пояснил, что был нетрезвый, они поругались с женой, поэтому он кинул в нее замороженную курицу. В настоящее время они примирились, выводы он для себя сделал, принес извинения своей жене, обязуется впредь такого не совершать», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Жена подсудимого сказала, что не имеет к мужу претензий и просила прекратить производство по делу. Суд удовлетворил её просьбу и объявил мужчине замечание. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.