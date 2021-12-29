Адвокат из Санкт-Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Адвокат из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев решил отказаться от иска к деду Морозу. Об этом он написал на своей страничке в соцсетях.

«За то время, пока исковое заявление шло до суда, многое изменилось. За Деда Мороза вступился сам президент! И сказал, что будет его личным адвокатом. Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. То есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — написал юрист в соцсетях.

При этом Игорь Мирзоев пояснил, что, несмотря на отказ от иска, проблема осталась, поскольку он дарит подарки лишь избранным и «только тем, кто хорошо себя вел (по словам его адвоката — Владимира Путина — прим. ред.)».

Напомним, эта история стала достоянием гласности неделю назад, когда в соцсетях появилась информация об иске Игоря Мирзоева к Деду Морозу. В заявлении адвокат утверждал, что не получает подарки от сказочного деда уже 23 года и потребовал от него по подарку за каждый год, а также 10 млн рублей.

На следующий день эта информация прозвучала на пресс-конференции Владимира Путина и президент заявил, что будет адвокатом сказочного дедушки. Чуть позже районный суд Великого Устюга официально зарегистрировал иск адвоката к Деду Морозу.

Как написал Игорь Мирзоев в соцсетях, он решил восполнить пробел и взять на себя в этом году обязанности Деда Мороза.