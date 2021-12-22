Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза

Юрист Игорь Мирзоев из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза. Он требует взыскать со сказочного волшебника 10 миллионов рублей, 23 подарка и исполнения заветных желаний.

Игорь Мирзоев рассказал Telegram-каналу «Подъем», что сказочный персонаж не исполняет взятые на себя обязательства.

– Одним из наиболее известных занятий Деда Мороза является раздача подарков накануне Нового года. Однако от момента образования ответчика и до сегодняшнего дня мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены мои заветные мечты, – говорится в тексте искового заявления. – Таким образом, ответчик уже 23 года (с 1998 года по сегодняшний день) не исполняет своих публично взятых на себя обязательств и тем самым причиняет мне моральный вред в виде нравственных страданий, нарушая мои личные неимущественные права, судебная защита которых предусмотрена положениями ст.ст.150, 151 ГК РФ.

Свой иск юрист направил в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Там «Подъему» сообщили, что документы еще не получали. В резиденции Деда Мороза журналистам канала комментировать этот иск отказались.