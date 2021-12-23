Владимир Путин готов стать адвокатом Деда Мороза

Президент Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза в споре с юристом из Санкт-Петербурга.

Как сообщал NewsVo, накануне юрист Игорь Мирзоев подал иск на Деда Мороза в суд. Как заявил мужчина, сказочный волшебник уже 23 года не исполняет его желания. С Деда Мороза он намерен взыскать 10 млн рублей и 23 подарка — под одному за каждый год.

О возможном судебном процессе на пресс-конференции президента сегодня рассказал журналист газеты «Красный север» Артем Виловатых.

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к новогодним праздникам. А что касается хайпа — главное, чтобы он не был злым, а если есть какая-то нотка доброго юмора, то ничего плохого здесь нет», — ответил президент.

Владимир Путин также пояснил, что благодарен Деду Морозу возможность встречаться в люди в качестве президента.