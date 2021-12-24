Суд Великого Устюга зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу

24.12.2021 [Общество]

Великоустюгский районный суд сегодня зарегистрировал гражданский иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз».

Однако, как рассказали в объединенной пресс-службе судов области, иск поступил без списков подарков и самых заветных желаний.

— Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты, — пояснили в пресс-службе.

Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 000 000 рублей.

Поскольку списка подарков и заветных желаний, как и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов.

Как ранее сообщал NewsVo, накануне президент России, отвечая на вопрос вологодского журналиста о заявленном иске, сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза.

Сам Игорь Мирзоев заявил телеканалу Рен ТВ, что с удовольствием встретится в суде с Владимиром Путиным.

— Мне как раз нужен сильный оппонент, — рассказал Мирзоев.

Знакомство с президентом, по его словам, одно из желаний. Если встреча произойдет — мечты начнут сбываться.

Сегодня на сайте SuperJob появилась информация о вакансии помощника адвоката Деда Мороза. Среди требований к кандидату — высшее юридическое образование, опыт работы необязателен, плюсом будет вера в новогодние чудеса и знание закона «О защите прав потребителей».

Тэги: Дед Мороз, исковое заявление, суд
фото: объединенная пресс - служба судов области

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области
Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза

Похожие новости

Вакансия помощника адвоката Деда Мороза появилась в Великом Устюге

Его задачей будет разделять обязанности по защите сказочного волшебника в суде

458
0

Владимир Путин готов стать адвокатом Деда Мороза

Об этом президент заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня

1096
0

В Череповце общественным транспортом будут управлять Деды Морозы

Продавать билеты в автобусе станут Снегурочки

638
0

Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза

Иск он направил в Великоустюгский районный суд Вологодской области

2450
0

Меню Деда Мороза рассекретят на канале НТВ

Выпуск гастрономической программы НТВ «Поедем, поедим!», который выйдет на канале 25 декабря, будет посвящен Великому Устюгу

661
0

Новогодний онлайн-марафон по созданию праздничной атмосферы проводится в Вологде

На любом этапе желающие могут к нему присоединиться

801
0

«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза

6 декабря температура под Вологдой опускалась до -25 градусов

2838
0

УФСИН намерено продавать продукцию, выпускаемую заключенными, на Вотчине Деда Мороза

Вопросы участия в выставочно-ярморочной деятельности руководство колонии № 3 обсудило с главой района Александром Кузьминым

834
0

Сказочный поезд Деда Мороза прибыл в Вологду

Накануне от отправился в первое путешествие из Великого Устюга

1987
0

Туристические группы с детьми из других регионов не пустят к Деду Морозу в этом году

Оперштаб Вологодской области поддержал предложение местного Роспотребнадзора запретить въезд организованным группам детей из других регионов на каникулы в Великий Устюг

1806
0

«Новогодние подарки в детских садах вручать можно», – управление образования города Вологды

Напомним, ранее заведующие детсадов не разрешали родительским комитетам закупать новогодние подарки, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса

2610
0

РЖД запускает сказочный поезд в Великий Устюг

Стилизованный железнодорожный состав зимнего волшебника побывает более чем в 30 городах

1691
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд Великого Устюга зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу
В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 8,5 миллионов рублей
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Верховажском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с КАМАЗом
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
Авария с участием нескольких грузовиков и автомобиля ДПС произошла под Грязовцем
Городской суд Вологды направил на новое расследование дело по факту гибели Сергея Пахолкова
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6637
0
23.12.2021 [БлогоVO]

Призрачная школа в Прилуках

448
0
22.12.2021 [Обзор Прессы]

QR-код раздора

780
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика