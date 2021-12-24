Суд Великого Устюга зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу

Великоустюгский районный суд сегодня зарегистрировал гражданский иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз».

Однако, как рассказали в объединенной пресс-службе судов области, иск поступил без списков подарков и самых заветных желаний.

— Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты, — пояснили в пресс-службе.

Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 000 000 рублей.

Поскольку списка подарков и заветных желаний, как и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов.

Как ранее сообщал NewsVo, накануне президент России, отвечая на вопрос вологодского журналиста о заявленном иске, сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза.

Сам Игорь Мирзоев заявил телеканалу Рен ТВ, что с удовольствием встретится в суде с Владимиром Путиным.

— Мне как раз нужен сильный оппонент, — рассказал Мирзоев.

Знакомство с президентом, по его словам, одно из желаний. Если встреча произойдет — мечты начнут сбываться.

Сегодня на сайте SuperJob появилась информация о вакансии помощника адвоката Деда Мороза. Среди требований к кандидату — высшее юридическое образование, опыт работы необязателен, плюсом будет вера в новогодние чудеса и знание закона «О защите прав потребителей».