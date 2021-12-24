Вакансия помощника адвоката Деда Мороза появилась в Великом Устюге

Вакансия помощника адвоката Деда Мороза уже появилась в Великом Устюге, сообщает сайт SuperJob.

Напомним, юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза. Он требует взыскать со сказочного волшебника 10 миллионов рублей, 23 подарка и исполнения заветных желаний за то, что тот, якобы, не исполняет взятые на себя обязательства.

На прошедшей накануне пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза.

– Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к новогодним праздникам, – сказал президент Российской Федерации.

Уже сегодня, на следующий день после пресс-конференции, вакансия помощника адвоката Деда Мороза в Великом Устюге появилась на сайте SuperJob.

– Сотруднику предстоит явиться в Великоустюгский районный суд Вологодской области по адресу г. Великий Устюг, пер. Революционный д.3 в предновогодний период или «уже после праздников», – сообщается в пресс-релизе.

Среди требований к кандидату – высшее юридическое образование, опыт работы необязателен, плюсом будет вера в новогодние чудеса и знание закона «О защите прав потребителей».

– Опыт работы с «плохими мальчиками и девочками, не получившими свои подарки» – ваш дополнительный плюс в конкурсе при трудоустройстве на вакансию, – говорится в описании вакансии.

Заработная плата: по итогам собеседования. Сообщается, что ее «хватит на исполнение вашей мечты и принесет моральное удовлетворение». Работать кандидат будет в офисе в самом центре столицы с видом на Москву-реку. Планируются командировки в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.