Жительница Череповца лишилась 53 тысяч рублей, пытаясь купить щенка в интернете

30-летняя череповчанка стала жертвой мошенников при покупке щенка в интернете. С ее банковского счета списали 53 тысячи рублей.

Женщина рассказала, что искала собаку в подарок дочери на день рождения на одном из сайтов бесплатных объявлений. Ее заинтересовало сообщение о продаже щенков Йоркширского терьера за 12 000 рублей.

— Женщина просмотрела профиль продавца, убедилась что профиль зарегистрирован с 2012 года и в нем было 7 закрытых объявлений о продаже дома, гаража, сдачи квартиры и пр. и одно открытое объявление о продаже щенков указанной породы. Никаких подозрений у заявительницы не возникло. Череповчанка в чате связалась с продавцом, после чего оппонент сообщил, что может скинуть видео животного посредством одного из мессенджеров и потребовал у заявительницы номер телефона, который она сообщила. После чего на мессенджер пришло сообщение от неизвестного абонента, который интересовался, какого щенка хотела бы приобрести женщина, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Примечательно, что видео череповчанке так и не прислали — это был только предлог, чтобы перевести разговор в мессенджер. Там покупательница обговорила с продавцом все условия, поинтересовалась, где можно посмотреть щенка. Выяснилось, что животное якобы находится в Вожеге, но его могут доставить к покупателю.

«Мне прислали инструкцию как работает доставка животных, просмотрев которую меня все устроило. Позже продавец выслал ссылку для оплаты щенка. Вместе с доставкой сумма составляла около 13500 рублей, куда входит стоимость щенка 12 000 рублей, и доставка порядка 1500 руб. Я решила оплатить указанную сумму вечером, после рабочей смены» — рассказывает пострадавшая.

Когда покупательница перешла по присланной продавцом ссылке, система выдала ошибку. Женщина сообщила об этом, собеседник сказал, что ссылка работает только шесть часов, и выслал новую. Перейдя по этой ссылке, череповчанка ввела данные банковской карты, оплатила ранее указанную сумму. Тем не менее, продавец заявил, что не получил деньги и что нужно обратиться в службу поддержки. Специалист «службы поддержки» посоветовал сделать возврат, и для этого прислал еще одну ссылку. Покупательница опять ввела данные своей карты и код из смс сообщения. После этого со счета было списано 39 000 рублей. Когда это произошло, череповчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Она заблокировала карту и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.