Мероприятия памяти композитора Валерия Гаврилина пройдут в Вологде на этой неделе

Медиаконцерт и просветительская программа, посвящённые памяти композитора Валерия Гаврилина, пройдут в Вологда на этой неделе.

28 января отмечается день памяти композитора. В этот день в 1999 году он скончался незадолго до своего 60-летия.

Медиаконцерт «Любовь останется» проведёт 28 января в 14.00 областная библиотека имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, зал №6. Вход свободный.

– В программу включены популярные эстрадные произведения в исполнении знаменитых советских и российских певцов: Эдуарда Хиля, Людмилы Сенчиной, Ирины Богачевой, Марии Пахоменко и других. Перед каждым музыкальным номером прозвучат цитаты из книги Валерия Гаврилина «О музыке и не только», – говорится в анонсе мероприятия.

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» приглашает на просветительскую программу, посвященную дню памяти композитора В.А.Гаврилина «Я низко кланяюсь моим землякам…» Пройдёт она 30 января в 14:00 по адресу: Вологда, ул. Герцена, 36, 2 этаж. Вход по билетам музея-120/60рублей. Справки по телефону: (8172) 75-55-39.

– В программе встречи: архивные кадры Первого музыкального фестиваля памяти композитора, который состоялся на Вологодчине осенью 1999 года; некоторые факты о мероприятиях по сохранению наследия Гаврилина в Вологде; Показ документального фильма о Гаврилине «Иду по светлому лучу» (автор и режиссер Владимир Кудрявцев; фортепианные пьесы из цикла «Зарисовки» исполнит дуэт: Анастасия Кузнецова, Людмила Дудникова, – сообщается на странице музея.

Напомним, Валерий Гаврилин родился в Вологде в 1939 году. Семья жила в Кадникове. Мать работала директором Кадниковского детского дома, а отец был заведующим районного отдела народного образования в Соколе. Отец вскоре после рождения сына в 1941 году погиб на войне.

Затем Валерий Гаврилин жил с матерью в селе Перхурьево Кубено-Озерского района Вологодской области, учился в школе в селе Воздвиженье до 1950 года. Мать была осуждена, и ребёнок попал в детский дом в Октябрьском районе Вологды, учился в средней мужской школе № 9, занимался в хоре, играл в оркестре народных инструментов, учился на фортепиано под руководством Татьяны Дмитриевны Томашевской и пробовал сочинять. Закончив 7 классов средней школы, поступил в Вологодское музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение. В это время в училище работала Государственная экзаменационная комиссия, возглавляемая доцентом Ленинградской консерватории Иваном Михаловичем Белоземцевым, который его прослушал и рекомендовал к поступлению в Ленинградскую специальную музыкальную школу-десятилетку при консерватории.

В 1953 году был принят в эту школу в класс кларнета в 7-й класс и сразу же стал заниматься композицией у Сергея Вольфензона и игрой на фортепиано у Елены Гугель.

В 1958 поступил в консерваторию, которую окончил в 1964 году по специальности музыковеда-фольклориста и по классу композиции.

С 1964 года вёл класс композиции в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории.

Скончался в 1999 году незадолго до своего 60-летия в результате третьего инфаркта; похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища.

