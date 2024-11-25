Вологжанка пыталась украсть из супермаркета почти 30 пачек масла

В Вологде 48-летняя женщина пыталась вынести из супермаркета, расположенного на улице Псковской, почти 30 пачек сливочного масла. Сигнал о попытке кражи поступил на пульт сотрудников вневедомственной охраны.

«Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что в торговый зал зашла неизвестная гражданка, взяла с витрины 27 пачек сливочного масла и попыталась пройти через кассу, не оплатив товар. Сумма ущерба составила около 5000 рублей», - рассказали в управлении Росгвардии.

Как выяснилось, задержанная женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные преступления.

Женщина доставлена в отдел полиции.