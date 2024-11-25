Череповецкая «Северянка» опустилась на вторую строчку высшей лиги

В Москве завершились матчи 5 тура чемпионата России по волейболу среди женских команды высшей лиги. Волейболистки «Северянки» второй раз на неделе обыграли столичный МВА.

Если в среду череповчанкам понадобилось четыре партии для победы, то в субботу подопечные Вадима Панкова одержали победу всухую со счётом 3:0. Самой результативной в этом матче в составе череповчанок стала Софья Щеглова, которая принесла команде 14 очков, в том числе 10 в атаке, 1 - на подаче, 3 - на блоке.

В заключительном матче тура «Северянка» встречалась с «Динамо» из Приморского края. Череповчанки дважды уступали в счёте 0:1 и 1:2, смогли выиграть четвертую партию 25:20 и перевести матч на тай-брейк, в котором уступили. Счёт по сетам (19:25, 25:20, 20:25, 25:21, 9:15). По словам главного тренера «Северянки», к четвертому матчу тура команда недостаточно готова физически.

«Пока, к сожалению, снова нужно признать - к четвертому матчу тура мы недостаточно готовы физически. Важнейшая игра, но не готовы, хотя Наталья Решетникова сыграла хорошо. Нам однозначно нужно прибавлять в физподготовке. Из положительного - после неудачного начала матча мы поднимались», - сказал Вадим Панков.

«Северянка» после этого тура опустилась с первого на вторую строчку турнирной таблицы, пропустив вперед «Корабелку». Петербуженки пока идут без поражений, 18 побед в 18 матчах, у «Северянки» 17 побед и 3 поражения после 20 игр. В следующем туре череповецкие волейболистки встретятся с «Амурскими Тигрицами» и с «Сахалином». Игры пройдут в Южно-Сахалинске с 4 по 8 декабря.