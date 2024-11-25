Telegram-каналы сообщают о новом повороте в деле Евгения Шулепова

В деле экс-главы Вологды Евгения Шулепова могут произойти серьезные изменения. Как сообщает telegram-канал «Вологодской канвой», из следственного изолятора под подписку о невыезде выпущен адвокат Шулепова – Виктор Сабуров.

«По информации следствия, в составе организованной группы вместе с экс-главой Вологды и другими лицами он совершил мошенничество, которое помогло подконтрольным Шулепову организациями приватизировать из муниципальной собственности объекты недвижимости на сумму около 90 миллионов рублей. Затем недвижимость была продана, а деньги поделены между участниками группировки», - сообщает тг-канал.

По информации «Канвоя», смягчение меры пресечения может говорить о том, что адвокат пошел на сделку со следствием и дал признательные показания против фигурантов дела.

«Теперь для фигурантов дела Шулепова начинается игра - кто быстрее даст показания на бывшего главу города и депутата Госдумы», - также пишет тг-канал.

Официальной информации о ходе расследования дела Евгения Шулепова пока нет.