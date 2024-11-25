Подписка «Выпускник» поможет абитуриентам подготовиться к ЕГЭ

Ростелеком запустил подписку «Выпускник» для онлайн-подготовки школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей». Новый продукт дает возможность получить реальную обратную связь от членов предметных комиссий ЕГЭ по результатам домашнего тестирования. Представители Ростелекома рассчитывают на то, что подписка поможет выпускникам более детально и качественно подготовиться к ЕГЭ.

В подписку «Выпускник» входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам. Старшеклассники смогут изучить материалы и проверить свои знания перед сдачей экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию. По каждому из этих предметов один раз месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), с последующей проверкой развернутых ответов членами предметных комиссий ЕГЭ. Процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена: во время тестирования запускается счетчик времени и используется формат бланков ЕГЭ. В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит результаты и статистику по каждому заданию и каждой теме варианта в соответствии с требованиями спецификации ФИПИ.

«Мы стремимся предоставить старшеклассникам удобные инструменты и сервисы, которые помогут им поступить в желаемый университет на выбранную специальность. С новой подпиской стало гораздо проще подготовиться к экзаменам и не отставать от учебного плана. Теперь это возможно будет делать без репетиторов, полностью онлайн на нашей платформе», – рассказал директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

В подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы «Ростелеком Лицей» по всем предметам школьной программы.

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