Известный шеф-повар накормил вологжан сливочным фрикасе из говядины

[ Общество ]

Ведущий кулинарного шоу «Вася накормит» Василий Емельяненко приготовил более 1000 порций сливочного фрикасе из говядины с полбой. Блюдо из известного шеф-повара вологжане смогли продегустировать накануне в Парке ветеранов.

Еда была приготовлена в казанах и полевых кухнях на открытом воздухе. По словам мэра города Андрея Накрошаева, кулинарное шоу стало первым мероприятием федерального уровня в парке после масштабного благоустройства.  

«Итог - более тысячи сытых и довольных вологжан за один день. Впереди - сотни тысяч просмотров выпуска и вереницы туристов в Вологде», - уверен мэр города. 

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кулинарное шоу парк ветеранов
 

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Известный шеф-повар накормил вологжан сливочным фрикасе из говядины
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