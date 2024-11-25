Известный шеф-повар накормил вологжан сливочным фрикасе из говядины

Ведущий кулинарного шоу «Вася накормит» Василий Емельяненко приготовил более 1000 порций сливочного фрикасе из говядины с полбой. Блюдо из известного шеф-повара вологжане смогли продегустировать накануне в Парке ветеранов.

Еда была приготовлена в казанах и полевых кухнях на открытом воздухе. По словам мэра города Андрея Накрошаева, кулинарное шоу стало первым мероприятием федерального уровня в парке после масштабного благоустройства.