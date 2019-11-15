В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»

Евгения Сибирцева

Вчера более десятка членов партии «Справедливой России» в Вологде решили выйти из партии. По их мнению, руководство вологодского отделения партии перед выборами поддерживало нынешнего губернатора. В «Справедливой России» в свою очередь это отрицают.

Многие из тех, кто вышел из «Справедливой России», являются председателями ТСЖ в Вологде, участвовавшими в сентябрьских выборах в гордуму. 14 ноября на конференции местного отделения "Справедливой России" эти вологжане высказали своё недоверие руководителю регионального отделения партии, депутату Вологодского заксобрания Виктору Леухину и референту фракции Екатерине Баданиной.

Председатель ТСЖ "Карла Маркса 123" Людмила Санталова отмечает, что на конференцию им пришлось прийти без приглашения, потому что их на эту встречу не позвали.

Руководитель Вологодского отделения «Справедливой России» Виктор Леухин в свою очередь эту информацию опровергает:

- Я их лично приглашал, когда мы подводили итоги выборов месяц назад. Я им сказал, что у нас будет конференция 14 ноября и позвал на нее. У нас есть запись, которая это подтверждает, - сказал он Newsvo.

На конференции возникли споры из-за предвыборной кампании:

- Мы обвинили Леухина В.Л. и Баданину Е.В. в двойных стандартах, а именно, в призывах голосовать на выборах губернатора за Кувшинникова О.А., а не за Савоськину М.И., как того требовала партийная дисциплина, - пишет на своей странице Людмила Санталова.

Количество покинувших партию вологжан разнится. Людмила Санталова пишет, что членские билеты сдали 19 человек, а в вологодском отделении «Справедливой России» Newsvo сказали, что их было 12.

Решившие выйти из «СР» говорят, что нет смысла работать с партией, члены которой «играют» в пользу «Единой России». Они считают, что Катерина Баданина на губернаторских выборах поддерживала кандидата от «Единой России» Олега Кувшинникова, а не баллотировавшуюся от «СР» Маргариту Савоськину.

Председатель ТСЖ Галина Грибуцкая считает, что из того, что говорила однопартийцам перед выборами Катерина Баданина, можно было сделать именно такой вывод:

- Мы приходили в ЗСО на встречу к Катерине Баданиной по вопросу агитматериала. Зашёл разговор о кандидатах в губернаторы. При обсуждении Катерина сказала фразу, смысл которой сводился к тому, что сильных кандидатов нет, только Кувшинников, и поэтому остаётся голосовать за него. Рассматривать прозвучавшее от члена "СР" о кандидате в губернаторы можно по-разному. Но нам это уверенности не прибавило, - рассказала Newsvo Галина Грибуцкая. Она не состояла в «Справедливой России», но баллотировалась от этой партии в гордуму.

Анна Плехова, которая также присутствовала на этой встрече, сказала Newsvo, что тоже слышала, как Катерина Баданина предложила действовать таким образом. Анна вчера также написала заявление о выходе из «Справедливой России». Аналогичное мнение о смысле сказанного Катериной Баданиной сложилось у Любови Королевой.

Виктор Леухин. Скриншот видео с сайта Вологодского отделения "Справедливой России".

Обвинения в «двойной игре» на две партии Виктор Леухин называет лукавством:

- Это лукавство. Екатерина такого не говорила, фразу, скорее всего, вырвали из контекста. Может, она сказала: «Наверное, победит Кувшинников». И мало ли кто что говорил. Главное то, что люди пишут в соцсетях, а ни Екатерина, ни я нигде не призывали голосовать за кандидата от «Единой России», - прокомментировал Леухин.

По словам Виктора Леухина, написавшие заявления о выходе из «Справедливой России» вологжане были обижены на то, что партия не профинансировала их предвыборную деятельность, хотя до начала предвыборной кампании он предупредил кандидатов, чтобы они рассчитывали по части финансирования на свои силы:

- Партия не должна финансировать своих кандидатов. Я им сказал: «Вы сами финансируете себя и свою предвыборную программу».

Однако Людмила Санталова говорит, что никаких обид по поводу финансирования у них нет, потому что, как и сказал Виктор Леухин, их об этом предупреждали:

- Нам это ещё Катерина Баданина говорила, что кандидаты сами будут спонсировать свои кампании. Все всё понимали, поэтому финансово никаких обид.

Добавим, что 18 сентября из "Справедливой России" был исключен председатель Вологодской ассоциации ТСЖ Николай Иванов, который был помощником депутата Виктора Леухина в Вологодском закобрании. В группе Вологодского отделения "Справедливой России" поясняется, что на такой шаг они пошли, потому что Николай Иванов в соцсети перед выборами поддерживал кандидата от "Единой России" Олега Кувшинникова:

- Господин Иванов пришел ко мне летом и привел шесть кандидатов в гордуму. Я его сделал своим помощником в июле, он стал членом партии. Но я тогда не знал, что за несколько месяцев до этого он был помощником одного из депутатов от другой партии. В сентябре я его лишил статуса помощника и исключил из партии за то, что он поддерживал «Единую Россию», - сказал Виктор Леухин.

Действительно, в своем посте, опубликованном 5 сентября в группе Вологодской ассоциации ТСЖ, Николай Иванов писал:

- Проанализировав ситуацию, лично я пришёл к выводу: необходимо дать возможность действующему губернатору продолжить реализацию проектов, направленных на улучшение городской инфраструктуры (кстати, именно Кувшинников добился включения региона в федеральные проекты), дать возможность нам самим, будучи включенными в «дорожную карту» (как говорится, изнутри), оценить деятельность губернатора Кувшинникова как руководителя региона, и спросить с него впоследствии по полной программе как с действующего губернатора, а не как с возможного депутата ГосДумы или Совета Федерации – с которого уже, к сожалению, ничего и не спросишь.



Уверен, что Олегу Александровичу Кувшинникову необходимо дать шанс, во-первых, исправить те ошибки, которые были допущены им в предыдущие годы (а их на самом деле немало, я сам писал об этом неоднократно), и во-вторых, показать всем вологжанам, что словам губернатора, произносимым им с разных трибун и площадок в предвыборный период, можно верить.

Напомним, что в 2014 году Николай Иванов выдвигался в Вологодскую гордуму от партии "Яблоко".

Людмила Санталова сообщила, что она и поддержавшие ее вологжане обратятся по поводу произошедшего в вологодском отделении "Справедливой России" в в Москву:

- В ближайшее время будет направлено обращение в контрольно-ревизионную комиссию партии "Справедливая Россия" с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в региональном отделении СР.

Newsvo спросил Виктора Леухина, почему он не стал в итоге баллотироваться на пост губернатора, хотя собирался. По информации Newsvo, такое решение было принято в Москве, потому что он мог бы составить серьезную конкуренцию действующему главе региона. Виктор Леухин эту информацию подтвердил.

- Не от меня зависит. Я хотел, меня не пустили. Решение о том, кого отделения «Справедливой России» выдвигают на пост губернатора в регионах, принимают в Москве.

Добавим, что перед сентябрьскими выборами в "Медузе" вышел материал, в котором подробно рассказывается, как создавалась партия "Справедливая Россия" и почему сейчас она не столь популярна. Издание пишет, что партия задумывалась как проект, альтернативный «Единой России», но одновременно лояльный Кремлю. "Именно близость к власти и стала причиной упадка, в котором «Справедливая Россия» пребывает на протяжении последних лет", - пишет "Медуза".

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