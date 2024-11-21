Чат-бот запустили в Вологде для борьбы с рекламой наркотиков

В Вологде для борьбы с рекламой наркотиков запущен чат-бот. Депутаты совместно с командой продолжают закрашивать рекламу наркотиков на улицах Вологды.

«Для команды это не просто уборка — это ритуал, направленный на очищение города от незаконной рекламы, которая угрожает жизням людей», — заявил депутат Вологодской городской Думы Альберт Саркисов.

Организаторы выражают благодарность неравнодушным вологжанам, которые помогают выявлять такие надписи.

Чтобы чат-бот в Telegram — @ad35bot любой желающий может отправить фото рекламы и указать ее точное местоположение, чтобы команда могла оперативно устранить надписи.