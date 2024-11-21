Шесть медицинских учреждений Вологодчины объединят в три

В Вологодской области будут реорганизованы шесть медицинских учреждений, которые в ходе реорганизации объединят в три, - сообщает портал GorodVo.

В частности, к Вологодскому областному кожно-венерологическому диспансеру, расположенному в Вологде, присоединят Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2 Череповца.

По аналогичной схеме Вологодский областной наркологический диспансер №2, расположенный в Череповце, присоединят к областному наркологическому диспансеру, работающему в Вологде.

Кроме того, Череповецкую станцию переливания крови №2 присоединят к Вологодской областной станции переливания крови.

Реорганизация медицинских учреждений должна быть завершена к 31 марта 2025 года.