Вологжанка поверила мошеннику, который предложил ей скидку на оплату коммуналки

В воскресенье полицейские Вологодской области зарегистрировали три факта дистанционных мошенничеств. Общий ущерб составил около 47 тысяч рублей.

Одна из обманутых вологжанок поверила аферистам, которые за участие во опросе предложили перечислить деньги ей на счет или сделать скидку на оплату коммунальных услуг. 40-летняя женщина получила в соцсети сообщение о проведении одним из банков опроса клиентов. Участникам опроса предлагалось выбрать зачисление на карту 2000 рублей или скидку на оплату коммунальных услуг. При этом требовалось сообщить данные банковской карты, что вологжанка и сделала. В результате с ее счета пропали все средства.

Еще одна жительница Вологды также потеряла деньги, сообщив данные своей карты мошеннику. Позвонив, он представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал 62-летней женщине, что на ее счету якобы зафиксированы сомнительные операции, поэтому необходимо заблокировать банковскую карту.

А 33-летний житель Вожегодского района нашел в интернете объявление о продаже металлоискателя. Мужчина перевел 12 тысяч рублей на указанные реквизиты, но заказ так и не получил.

Запомните:

1. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться по телефону данными вашей карты.

2. При получении звонка о том, что ваша карта заблокирована или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.

4. Приобретайте товар только на проверенных интернет-сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.