В Вологодской области готовится деревенская реформа

[ Общество ]

В каждой деревне Вологодчины появится свой староста. Работа в этом направлении уже ведётся – решением задачи занимается комитет по местному самоуправлению областного Законодательного собрания.

«Сейчас в населённых пунктах региона работает практически 1 тысяча старост, однако остаётся ещё много деревень и поселков, где старост нет. Самая большая сложность – в проведении выборов. Чтобы выбрать старосту, необходимо провести сход, а организовать это, как мы выяснили во время поездок в муниципалитеты, затруднительно. Мы готовы помочь решить эту проблему», — заявил депутат ЗСВО Антон Холодов.

По его словам, старостам окажут финансовую поддержку – например, им станут компенсировать транспортные расходы. Кроме того, будет организована Школа старост – мероприятие, на котором старосты со всей области смогут обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы и помогать друг другу.

«Ещё одна наша цель – рассказать и показать на практике, как можно выиграть грант или добиться финансирования на нужды населённого пункта», — добавил Антон Холодов.

cultinfo.ru
 

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