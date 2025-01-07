В Законодательном собрании Вологодской области создадут ещё одну комиссию

В Законодательном собрании Вологодской области будет создана комиссия по науке и инновациям.

Комиссия будет разрабатывать предложения и рекомендации в сфере науки и инноваций, направленные на эффективное использование регионального научно-технического потенциала, развитие областной экономики, решение важнейших социальных задач, повышение конкурентоспособности продукции и улучшение экологической обстановки.

В её состав войдут председатель ЗСВО Сергей Жестянников, депутаты Михаил Ананьин, Елена Быкова, Андрей Клёков и Андрей Пулин.

